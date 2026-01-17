Diego Peretti arrasa en Netflix con este atrapante thriller y es la película más vista
Esta película con Diego Peretti en Netflix volvió a aparecer entre lo más visto con una historia que combina intriga y thriller psicológico.
Diego Peretti arrasa en Netflix con este atrapante thriller y es la película más vista. (Foto: Archivo)
Una película conDiego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga reapareció en Netflix con fuerza en el radar de los usuarios y se convirtió en una de esas historias que dejan huella. Se trata de una película argentina que apostó por el suspenso psicológico, la intriga y una narración incómoda que avanza sin dar respiro.
Desde su llegada al catálogo en 2022, "La ira de Dios" sostuvo una presencia silenciosa pero constante. No necesitó campañas masivas ni figuras extranjeras para imponerse. Bastó con una historia cargada de tensión, actuaciones sólidas y una sensación persistente de amenaza. Netflix lo sabe y por eso la volvió a posicionar entre los títulos más sugeridos del género thriller.
El film dura apenas 98 minutos. Menos de dos horas que se sienten densas, cerradas y asfixiantes. No hay pausas innecesarias ni subtramas decorativas. Cada escena empuja a la siguiente con una incomodidad creciente. Ese ritmo fue clave para que el suspenso no se diluya y para que el espectador se mantenga en alerta constante.
De qué trata "La ira de Dios" en Netflix
La trama se centra en Luciana, una mujer atravesada por una serie de tragedias familiares que se sucedieron de manera progresiva y devastadora. Nada parece responder a una lógica clara. Las muertes se acumulan. El dolor se repite. Y la sospecha comienza a tomar forma.
Convencida de que no se trata de simples coincidencias, Luciana vuelve sobre su pasado. Allí aparece una figura clave: un escritor reconocido para quien trabajó años atrás. No hay pruebas concretas. No hay registros formales. Solo una sensación persistente de amenaza que se instala en su mente y se vuelve imposible de ignorar.
En su búsqueda de respuestas, Luciana recurre a un periodista. Él escucha. Observa. Duda. Y decide investigar. A partir de ese encuentro, la película abandona cualquier atisbo de calma y se transforma en un juego psicológico donde nada es completamente cierto.
El elenco con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga
Diego Peretti
Juan Minujín
Macarena Achaga
Mónica Antonópulos
Guillermo Arengo
Romina Pinto
Pedro Merlo
Santiago Achaga
Ornela D'elia
Juanita Reale
Diego Peretti construyó uno de los personajes más inquietantes de su carrera. No recurrió a gestos grandilocuentes ni a discursos amenazantes. Su actuación se sostuvo en la calma excesiva, en la mirada fija y en una ambigüedad que nunca se resuelve del todo.
Juan Minujín interpretó al periodista que acompaña la investigación. Su personaje se mueve en una zona gris. Oscila entre el compromiso profesional y una curiosidad que comienza a rozar lo obsesivo.
El peso emocional de la película recayó sobre Macarena Achaga. Su interpretación de Luciana transmitió fragilidad, miedo y determinación. Cada gesto expuso el desgaste psicológico del personaje.
La película estuvo dirigida por Sebastián Schindel, quien ya había demostrado solvencia en el manejo de climas tensos. En este caso, eligió un relato sobrio, sin concesiones comerciales evidentes.
La historia se basó en una novela de Guillermo Martínez. La adaptación respetó el espíritu original y priorizó la tensión narrativa por sobre la espectacularidad.
Por qué ver la película "La ira de Dios" en Netflix
A pesar de haberse estrenado en 2022, el film sigue generando debate. Usuarios discuten el final. Analizan las motivaciones de los personajes. Se preguntan qué fue real y qué no.
Netflix detectó ese interés sostenido y volvió a impulsarla en sus recomendaciones globales. El algoritmo respondió al impacto emocional y al tiempo de visualización.
Por eso, esta dramática película con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga sigue siendo una de las opciones más intensas del catálogo para quienes buscan algo más que entretenimiento ligero.