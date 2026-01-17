Diego Peretti arrasa en Netflix con este atrapante thriller y es la película más vista

Convencida de que no se trata de simples coincidencias, Luciana vuelve sobre su pasado. Allí aparece una figura clave: un escritor reconocido para quien trabajó años atrás. No hay pruebas concretas. No hay registros formales. Solo una sensación persistente de amenaza que se instala en su mente y se vuelve imposible de ignorar.

En su búsqueda de respuestas, Luciana recurre a un periodista. Él escucha. Observa. Duda. Y decide investigar. A partir de ese encuentro, la película abandona cualquier atisbo de calma y se transforma en un juego psicológico donde nada es completamente cierto.

El elenco con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga

Diego Peretti

Juan Minujín

Macarena Achaga

Mónica Antonópulos

Guillermo Arengo

Romina Pinto

Pedro Merlo

Santiago Achaga

Ornela D'elia

Juanita Reale

Diego Peretti construyó uno de los personajes más inquietantes de su carrera. No recurrió a gestos grandilocuentes ni a discursos amenazantes. Su actuación se sostuvo en la calma excesiva, en la mirada fija y en una ambigüedad que nunca se resuelve del todo.

Juan Minujín interpretó al periodista que acompaña la investigación. Su personaje se mueve en una zona gris. Oscila entre el compromiso profesional y una curiosidad que comienza a rozar lo obsesivo.

El peso emocional de la película recayó sobre Macarena Achaga. Su interpretación de Luciana transmitió fragilidad, miedo y determinación. Cada gesto expuso el desgaste psicológico del personaje.

La película estuvo dirigida por Sebastián Schindel, quien ya había demostrado solvencia en el manejo de climas tensos. En este caso, eligió un relato sobrio, sin concesiones comerciales evidentes.

La historia se basó en una novela de Guillermo Martínez. La adaptación respetó el espíritu original y priorizó la tensión narrativa por sobre la espectacularidad.

Por qué ver la película "La ira de Dios" en Netflix

A pesar de haberse estrenado en 2022, el film sigue generando debate. Usuarios discuten el final. Analizan las motivaciones de los personajes. Se preguntan qué fue real y qué no.

Netflix detectó ese interés sostenido y volvió a impulsarla en sus recomendaciones globales. El algoritmo respondió al impacto emocional y al tiempo de visualización.

Por eso, esta dramática película con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga sigue siendo una de las opciones más intensas del catálogo para quienes buscan algo más que entretenimiento ligero.

