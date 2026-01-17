Cómo sigue la salud de Bastián: el esperanzador parte médico de este sábado

Este sábado por la mañana se difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastián Jerez, el nene de 8 años que sufrió un grave accidente en la zona de La Frontera, en Pinamar.
Tras el accidente, el menor fue operado por cuarta vez este viernes en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata.
Bastián se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata.
Desde el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti, en Mar del Plata, informaron que, tras la cuarta intervención quirúrgica a la que fue sometido este viernes, el menor “permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas”.
Durante la última operación, según se detalló, “se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”.
En ese marco, también se agregó que Bastián “se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica”.
“Se aguarda su evolución para iniciar de forma gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”, concluyó el documento al que tuvo acceso A24.
El abogado Matías Morla asumió este viernes la representación legal de Maximiliano Jerez, padre de Bastián, luego de un choque ocurrido en la zona de La Frontera.
La designación coincidió con la notificación judicial que imputa a Jerez por el delito de “lesiones culposas”, en el marco de la investigación que busca establecer responsabilidades por el siniestro registrado el lunes pasado.
El padre del menor conducía uno de los vehículos UTV involucrados en la colisión con una camioneta Volkswagen Amarok. La fiscalía analiza si existieron maniobras imprudentes que hayan derivado en el impacto que dejó al niño con lesiones de extrema gravedad.