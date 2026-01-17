Cómo sigue la salud de Bastián: el esperanzador parte médico de este sábado

“Se aguarda su evolución para iniciar de forma gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”, concluyó el documento al que tuvo acceso A24.

Matías Morla asumió la defensa del padre de Bastián

matias morla.jpg

El abogado Matías Morla asumió este viernes la representación legal de Maximiliano Jerez, padre de Bastián, luego de un choque ocurrido en la zona de La Frontera.

La designación coincidió con la notificación judicial que imputa a Jerez por el delito de “lesiones culposas”, en el marco de la investigación que busca establecer responsabilidades por el siniestro registrado el lunes pasado.

El padre del menor conducía uno de los vehículos UTV involucrados en la colisión con una camioneta Volkswagen Amarok. La fiscalía analiza si existieron maniobras imprudentes que hayan derivado en el impacto que dejó al niño con lesiones de extrema gravedad.