Horror en Florencio Varela: encontraron muertos a dos adolescentes que estaban desaparecidos

En el lugar de los hechos no hay cámaras de monitoreo y los vecinos la describen como "tierra de nadie". La desaparición de los adolescentes había generado alarma desde el jueves.

A las 18.00 de ese día Paloma le dijo a su papá Omar Gallardo que iba al gimnasio, a unas cuadras de la Plaza de Bosques Norte. Lo mismo hizo Josué, y sus padres fueron los primeros en alertar sobre su ausencia, presentando una denuncia ante el 911 tras no poder contactar a su hijo.

A medida que pasaban las horas y la joven no regresaba a su hogar, la preocupación creció, llevándolos a realizar la denuncia a través de la línea 145. "Me preocupa que detrás de la desaparición de estos jóvenes pueda haber un caso de trata de personas", aseguró en su momento el padre, aunque esta hipótesis aún no ha sido avalada por las autoridades.

Los investigadores ahora intentan reconstruir qué paso desde el jueves a la tarde, cuando tuvieron el último registro de los jóvenes, hasta que un vecino vio los cadáveres y avisó a la Policía.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº 5 del Fiscal Hernán Bustos Rivas y se ordenó la autopsia para determinar la causa de su fallecimiento y buscar elementos que ayuden a esclarecer el caso.

Efectivos de la comisaría de la zona y peritos de la fuerza bonaerense trabajaron durante varias horas en la escena del crimen y hasta el momento la hipótesis más firme habla de un "doble homicidio".