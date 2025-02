Horror en Florencio Varela: una de las últimas imágenes con vida de Josué y Paloma, los jóvenes hallados sin vida en un descampado

En las imágenes, a las que se accedió a través de Google Maps, muestran al joven meses antes del crimen en el mismo lugar donde fue hallado.

Los primeros datos que comienzan a trascender del caso son tétricos: los habrían matado a golpeado con una piedra o un adoquín, para presuntamente asaltarlos, ya que no tenían ni mocihilas ni celulares.

Josué, de segundo año, y Paloma, de quinto, eran compañeros de la escuela Secundaria número 63, de esa zona de Florencio Varela, y los que habían dado el primer alerta sobre las desapariciones habían sido los padres del chico, el jueves, cuando no regresó a su casa.

Al parecer, Paloma Abigail Gallardo, de 16 años, tenía un canal de You Tube donde mostraba su hobbie por la costura y Josué Salvatierra, de 14 años, era cartonero.

Últimas horas de los dos adolescentes antes de desaparecer en Florencio Varela

En un desgarrador testimonio a través de un vivo de YouTube, Omar Gallardo y Alicia Pita, los papás de Paloma Gallardo, contaron cómo fueron las angustiosas últimas horas de su hija antes de su desaparición en Florencio Varela.

Según su relato, la chica de 16 años salió de su casa el jueves a las 18.00, tras decirle que iría al gimnasio con su amigo Josué Salvatierra, de 16. Sin embargo, la preocupación creció rápidamente cuando, al llegar la noche, ninguno de los dos regresó.

“A las 21, el papá de Josué vino a casa a preguntar por él, porque sabía que ambos se habían ido juntos al gimnasio, pero nunca llegaron”, explicó Alicia. Ante la falta de respuestas, las familias comenzaron a buscar a los chicos por los lugares que solían frecuentar, pero no encontraron pistas.

La situación se tornó aún más preocupante cuando alguien les contó que habían visto a los chicos subirse a un auto rojo en la plaza. Al respecto, Alicia expresó con dolor que su hija no tenía la intención de irse de su casa. “Paloma salió con su ropa puesta y una botella de agua, pensando en volver pronto. No llevaba nada más porque no tenía planeado llevarse nada”, aseguró la mamá de la chica.

“Ellos no se fueron de su casa, no abandonaron a sus familias, no fue una aventura juvenil. Fueron víctimas de la delincuencia inmunda. Esperábamos otro final, pero Dios tiene sus otros planes”, remarcó la mujer.

A pesar de la intensificación de la búsqueda, la tragedia se concretó al día siguiente, cuando fueron encontrados los cuerpos de Paloma y Josué debajo del puente de Bosques. “Mi hija salió a la plaza y no volvió”, lamentó.

El pedido de ayuda del padre de Paloma antes de halarla sin vida

Por su parte, Omar Gallardo, padre de Paloma contó que su hija había sido vista por última vez cuando se dirigía a un gimnasio, ubicado a unas siete cuadras de la plaza de Bosques, alrededor de las 18 del jueves. Ella no regresó a su casa y cuando ya eran las 22 su padre llamó a la policía para hacer la denuncia.

Ambos adolescentes contaban con teléfonos celulares, lo que inicialmente generó esperanzas de poder rastrear sus ubicaciones. Sin embargo, tras intensas búsquedas, finalmente fueron encontrados asesinados debajo de un puente y efectivos de la Comisaría de la investigan en procura de identificar a los autores del terrible hecho de sangre.