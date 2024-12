Horror en General Rodríguez: hallan a una nena de 7 años asesinada dentro de un placard

"Estábamos en el fondo del terreno (de dos plantas). Mi nena me dijo que iba a bajar para hablar con la nenita de al lado, por el tejido. Siempre jugaban así, de un lado y otro del alambrado. Fue un rato que bajó. Escuché silencio, la busqué y no respondía", contó su mamá, en declaraciones a La Posta Noticias de General Rodríguez.

Tras realizarla denuncia al 911, la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Moreno-General Rodríguez arribó al lugar e inició la búsqueda. Al inspeccionar la vivienda de Ariel Axel Díaz, un vecino de 18 años, quien residía en la planta baja, que descubrieron una escena espantosa.

Nayla estaba envuelta en sábanas dentro de un placard. El adolescente fue arrestado y trasladado a una dependencia de la zona. Mientras esto sucedía, los vecinos, indignados, incendiaron la vivienda del sospechoso.

Hallan a una nena de 7 años asesinada dentro de un placard: qué se sabe del hecho

"No me quisieron decir lo que le hizo. Le pedí a un oficial que me lo dijera y, con lágrimas en los ojos, no quería decir", reveló la mamá. Los investigadores apuntan a un posible caso de abuso infantil seguido de muerte.

La causa quedó a manos de la fiscal Gabriela Urrutia, titular de la UFI N°10 del departamento judicial de Moreno-General Rodríguez.