Horror: investigan las causas reales de la muerte de Eliana Speziale

La versión de un suicidio que ya no convence

En un comienzo, las declaraciones de los familiares de Eliana y de su pareja indicaban que la mujer, de 44 años, atravesaba un cuadro de depresión profunda. Incluso, su compañero sentimental aseguró que ella ya había intentado quitarse la vida en otras ocasiones.

Sin embargo, las pruebas recabadas en las últimas horas pusieron en duda esta hipótesis. Los investigadores, al analizar en detalle el lugar del hallazgo y los registros audiovisuales, encontraron incongruencias que reorientaron el curso de la investigación.

Por qué sospechan de la pareja de Eliana Speziale

A medida que avanza la investigación, surgen elementos que desmienten el relato del hombre y refuerzan la teoría de un femicidio. Las principales pruebas que llevaron a los fiscales a centrar las sospechas en su pareja son:

Las cámaras de seguridad : El hombre declaró que dejó a Eliana en un comercio del barrio Ambrosio, pero las grabaciones demuestran que nunca estuvieron allí . En cambio, las imágenes lo sitúan en la zona donde fue hallado el cuerpo .

: El hombre declaró que dejó a Eliana en un comercio del barrio Ambrosio, pero las grabaciones demuestran que . En cambio, las imágenes lo sitúan en la . Lesiones en el cuerpo: El informe preliminar de la autopsia reveló que el cadáver presentaba heridas incompatibles con un suicidio, lo que sugiere la intervención de un tercero.

Estos hallazgos fueron considerados determinantes para que el fiscal Martín Sacattareggi, a cargo del caso, solicitara la inmediata detención de la pareja de la víctima bajo la carátula de homicidio agravado.

Cómo encontraron el cuerpo de Eliana Speziale

El trágico descubrimiento ocurrió el pasado lunes al mediodía, cuando un empleado de mantenimiento de la Central Hidroeléctrica de La Colonia encontró el cuerpo de Eliana. El cadáver estaba atrapado en el rastrillo automático de la microusina, un dispositivo encargado de retirar residuos del cauce de agua.

Desde ese momento, las autoridades activaron un operativo especial para esclarecer las circunstancias de la muerte. Aunque en un principio se consideró que la mujer podría haberse quitado la vida, las incongruencias en el relato de su pareja y las lesiones encontradas en el cuerpo, cambiaron radicalmente el enfoque de la investigación.

Las contradicciones que lo incriminan

Uno de los puntos más llamativos es la contradicción en el testimonio del acusado. El hombre aseguró que dejó a Eliana en un comercio, pero las cámaras desmienten esta versión y lo ubican en las inmediaciones de la central hidroeléctrica, el lugar donde posteriormente fue hallado el cuerpo.

Además, la autopsia reveló detalles que no concuerdan con un suicidio. Aunque las autoridades no difundieron el informe completo, se sabe que las lesiones que presentaba Eliana no podrían haber sido autoinfligidas, lo que refuerza la hipótesis de un acto violento.

La detención del principal sospechoso

Con las nuevas pruebas en mano, el fiscal Martín Sacattareggi ordenó la detención inmediata del hombre. Será imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género y la relación de pareja, una figura penal que podría llevarlo a prisión perpetua en caso de ser encontrado culpable.

La investigación ahora se centra en reconstruir las últimas horas de Eliana, analizar en profundidad la relación que mantenía con el acusado y reunir testimonios adicionales que permitan esclarecer el móvil del crimen.

Un caso que estremece a Mendoza

El caso de Eliana Speziale generó conmoción en la provincia de Mendoza, no solo por la crudeza del hallazgo, sino también por el giro inesperado que tomó la investigación.

La posibilidad de que no se tratara de un suicidio, sino de un femicidio, reaviva el debate sobre la violencia de género y la necesidad de implementar políticas públicas eficaces para proteger a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Las próximas semanas serán clave para determinar si las pruebas recabadas son suficientes para sostener la acusación y llevar al principal sospechoso a juicio oral. Mientras tanto, familiares y amigos de Eliana exigen justicia y que su muerte no quede impune.