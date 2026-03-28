Horror en José C. Paz: hallaron el cuerpo de una beba abandonado cerca de las vías del tren

En el lugar trabajaron peritos bajo la supervisión de autoridades policiales, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial bajo estricta cadena de custodia para la realización de los estudios correspondientes.

la-autopsia-sera-clave-para-determinar-las-causas-de-la-muerte-de-la-bebe-foto-ia-74CZRPYU2FGVHHKIKAUX262I3M La autopsia será clave para determinar las causas de la muerte de la bebé. (Foto: IA)

Por el momento, la causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” y no hay personas identificadas ni detenidas. Sin embargo, los investigadores avanzan con distintas líneas de trabajo para reconstruir lo ocurrido.

Testimonios y reconstrucción de los hechos

En paralelo, vecinos de la zona comenzaron a aportar información que podría resultar clave para la investigación. Algunos testimonios indican que la beba habría sido abandonada en las inmediaciones de las vías, en el sector de Sol y Verde, a pocas cuadras del lugar donde fue encontrada.

Según estos relatos, el cuerpo habría permanecido expuesto durante varias horas a las bajas temperaturas y a la lluvia registrada durante la mañana. Si bien estos datos aún no fueron confirmados oficialmente, forman parte del análisis que realizan los investigadores.

Captura Fue encontrado entre bolsas de basura, a metros de la estación Sol y Verde.

En ese contexto, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que pueda aportar datos, imágenes de cámaras de seguridad o información relevante se acerque a la Justicia.

Por estas horas, la autopsia será determinante para avanzar en la causa. El estudio forense permitirá establecer si la beba nació con vida y precisar las causas del fallecimiento, elementos clave para definir los próximos pasos de la investigación.