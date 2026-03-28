Horror en José C. Paz: hallaron el cuerpo de una beba abandonado cerca de las vías del tren
La recién nacida tenía unas 35 semanas de gestación y aún conservaba el cordón umbilical. La Justicia ordenó una autopsia para determinar qué ocurrió.
José C. Paz: encontraron a una beba prematura muerta, abandonada y envuelta en una tela roja. (Foto: prensa Ministerio de Seguridad)
Un impactante hallazgo generó conmoción este sábado en José C. Paz, donde la Policía encontró el cuerpo sin vida de una beba de aproximadamente 35 semanas de gestación abandonado en la vía pública. El caso ya es investigado por la Justicia, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.
De acuerdo al parte policial, efectivos de la Comisaría 2ª acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un cuerpo en la zona. Al llegar a la intersección de las calles Fray Butler y Río de Janeiro, confirmaron la denuncia: la bebé se encontraba sin vida sobre el suelo, cerca de las vías del tren, parcialmente cubierta con una tela roja.
Minutos después, una ambulancia del SAME constató que se trataba de una recién nacida de sexo femenino, con un tiempo estimado de gestación de 35 semanas. El informe preliminar indicó que el cuerpo aún tenía el cordón umbilical y presentaba signos de descomposición, lo que sugiere que había pasado un tiempo desde el fallecimiento.
La situación activó un amplio operativo judicial. Intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°22 del Departamento Judicial de San Martín, junto con la Fiscalía Penal Juvenil. El fiscal a cargo dispuso la intervención de la Policía Científica y ordenó la realización de una autopsia para esclarecer las causas de la muerte.
En el lugar trabajaron peritos bajo la supervisión de autoridades policiales, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial bajo estricta cadena de custodia para la realización de los estudios correspondientes.
Por el momento, la causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” y no hay personas identificadas ni detenidas. Sin embargo, los investigadores avanzan con distintas líneas de trabajo para reconstruir lo ocurrido.
Testimonios y reconstrucción de los hechos
En paralelo, vecinos de la zona comenzaron a aportar información que podría resultar clave para la investigación. Algunos testimonios indican que la beba habría sido abandonada en las inmediaciones de las vías, en el sector de Sol y Verde, a pocas cuadras del lugar donde fue encontrada.
Según estos relatos, el cuerpo habría permanecido expuesto durante varias horas a las bajas temperaturas y a la lluvia registrada durante la mañana. Si bien estos datos aún no fueron confirmados oficialmente, forman parte del análisis que realizan los investigadores.
En ese contexto, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que pueda aportar datos, imágenes de cámaras de seguridad o información relevante se acerque a la Justicia.
Por estas horas, la autopsia será determinante para avanzar en la causa. El estudio forense permitirá establecer si la beba nació con vida y precisar las causas del fallecimiento, elementos clave para definir los próximos pasos de la investigación.