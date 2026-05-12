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Filtraron el nombre de una polémica figura mediática que quiere entrar a Gran Hermano: "Desastre"

En medio del caos que se vive en Gran Hermano, una figura del espectáculo estaría buscando entrar a la casa más famosa del país tras quedar envuelta en varios escándalos durante los últimos meses.

12 may 2026, 19:00
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Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se convirtió en un verdadero desfile de figuras mediáticas: semana tras semana entran y salen participantes con pasado en la televisión, las redes sociales o el mundo del espectáculo, lo que mantiene a la casa en ebullición constante. Todos quieren estar.

Ahora, salió a la luz el nombre de una figura polémica que estaría dispuesta a sumarse a la casa: Morena Rial. La hija de Jorge Rial, que cumple prisión domiciliaria desde marzo y estaría a pocos días de finalizar esa medida, tendría un fuerte interés en formar parte del reality y ya habría dejado trascender sus ganas de ingresar al juego. Sin embargo, no sería tan sencillo.

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Durante la última emisión de DDM (América TV), fue Santiago Riva Roy quien sorprendió al contar los planes que tendría la joven: “Se está auto promoviendo para GH y para La Cárcel de los Gemelos ”.

Va a terminar la prisión domiciliaria en unos días y quiere ir a algún reality ”, dijo, dejando entrever la posibilidad de volver con fuerza a la exposición pública de la mano de distintas propuestas vinculadas al mundo del espectáculo y la televisión. De esta manera, la chance de verla pronto en un formato de convivencia parecería ser latente.

Entre risas, Alejandro Cipolla reveló cuánto dinero debería pedir Rial por entrar al juego de Telefe: “2 millones por día, ella no se estaría cayendo todo el día. More es un personaje muchísimo más interesante, vos la metés ahí adentro con La Bomba Tucumana y va a ser un desastre de peleas todo el tiempo ”.

Le queda una semana de prisión”, comunicó el letrado, mientras que Martín Candalaft aclaró: “Le queda una semana para salir, pero después tiene que volver ”.

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Qué pidió Morena Rial a la Justicia

El futuro judicial de Morena Rial podría dar un giro decisivo en los próximos días. Mientras continúa cumpliendo prisión domiciliaria, la hija de Jorge Rial presentó ante la Justicia un pedido formal para dejar atrás esa medida y pasar a un régimen de libertad condicional, una resolución que ya comenzó a generar expectativa en su entorno más cercano.

La información fue revelada por Santiago Riva Roy en el programa El ejército de la mañana, emitido por Bondi Live, donde aseguró que la definición judicial podría conocerse muy pronto. Actualmente, Morena permanece junto a su hijo menor en el departamento de su hermana, Rocío Rial, lugar fijado para cumplir el arresto domiciliario.

"La semana que viene, la Justicia debe resolver el pedido de Morena Rial: finalizar el arresto domiciliario y pasar a tener libertad condicional", expresó el periodista durante el programa de streaming. En esa misma línea, aseguró: " Es altamente probable que salga favorable para ella".E

Por otro lado, según compartió Alejandro Cipolla, amigo y abogado de la mediática, la joven obtuvo muy buenas calificaciones en las primeras materias de Derecho que cursa de manera virtual en Universidad Siglo 21, un punto que podría jugar a su favor al momento de negociar con la Justicia un cambio en sus condiciones actuales.

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