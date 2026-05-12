Filtraron el nombre de una polémica figura mediática que quiere entrar a Gran Hermano: "Desastre"

Entre risas, Alejandro Cipolla reveló cuánto dinero debería pedir Rial por entrar al juego de Telefe: “2 millones por día, ella no se estaría cayendo todo el día. More es un personaje muchísimo más interesante, vos la metés ahí adentro con La Bomba Tucumana y va a ser un desastre de peleas todo el tiempo ”.

“Le queda una semana de prisión”, comunicó el letrado, mientras que Martín Candalaft aclaró: “Le queda una semana para salir, pero después tiene que volver ”.

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Qué pidió Morena Rial a la Justicia

El futuro judicial de Morena Rial podría dar un giro decisivo en los próximos días. Mientras continúa cumpliendo prisión domiciliaria, la hija de Jorge Rial presentó ante la Justicia un pedido formal para dejar atrás esa medida y pasar a un régimen de libertad condicional, una resolución que ya comenzó a generar expectativa en su entorno más cercano.

La información fue revelada por Santiago Riva Roy en el programa El ejército de la mañana, emitido por Bondi Live, donde aseguró que la definición judicial podría conocerse muy pronto. Actualmente, Morena permanece junto a su hijo menor en el departamento de su hermana, Rocío Rial, lugar fijado para cumplir el arresto domiciliario.

"La semana que viene, la Justicia debe resolver el pedido de Morena Rial: finalizar el arresto domiciliario y pasar a tener libertad condicional", expresó el periodista durante el programa de streaming. En esa misma línea, aseguró: " Es altamente probable que salga favorable para ella".E

Por otro lado, según compartió Alejandro Cipolla, amigo y abogado de la mediática, la joven obtuvo muy buenas calificaciones en las primeras materias de Derecho que cursa de manera virtual en Universidad Siglo 21, un punto que podría jugar a su favor al momento de negociar con la Justicia un cambio en sus condiciones actuales.