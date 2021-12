Horror: la escalofriante frase de Lezcano a una inquilina para ocultar el asesinato de Nancy Videla

La testigo clave alquilaba una de las habitaciones que Lezcano Mendoza ofrecía, es decir, en la misma casa donde fue hallado el cadáver de Nancy Videla.

En una declaración testimonial ante el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, la testigo aseguró que el sospechoso trató de encubrir el asesinato dándole explicaciones que ella nunca le pidió.

Según relató la mujer, ella acudía a casa del Lezcano Mendoza a cocinar. Un día escuchó sonar un teléfono celular que el hombre tenía escondido arriba de un pequeño techo, suceso que le llamó la atención.

Acto seguido, el acusado tomó el aparato, le dio la espalda a la testigo e inquilina, mientras "intentaba silenciarlo tocando la pantalla varias veces".

nancy videla viva.jpg

Nervioso, Lezcano Mendoza, le dijo a la inquilina "este es el celular de mi hija que se le olvidó acá", aunque ella no le había preguntado nada. Las autoridades judiciales sospechan que se trataba del celular de Nancy que hasta el momento no ha sido encontrado.

Según la declarante, ella conocía a Nancy Videla, aunque nunca había mantenido diálogo con ella, porque Lezcano Mendoza le comentó que "una chica llamada Nancy concurría frecuentemente a la casa a tomar mates con él".

Además, la mujer aseguró que el acusado le "había mostrado la foto de perfil de ella a través de la plataforma WhatsApp”, e incluso le pidió ayuda para buscarla en redes sociales. Según la testigo, el hombre parecía "obsesionado" con ella.

Cuando la declarante se enteró de la desaparición de Nancy Videla, le pidió el teléfono a Lezcano Mendoza, intentó ubicar la conversación que el sospechoso mantenía con la víctima, pero no la encontró. Tampoco estaba el contacto.

“A vos si te preguntan algo sobre Nancy no digas nada, porque la gente es muy chismosa. Cualquier cosita que te pregunten vos no viste nada, no sabes nada y no la conoces”, le había dicho el constructor y prestamista de 70 años a su inquilina, de acuerdo a la declaración.

Lezcano Mendoza está imputado por “homicidio agravado por violencia de género”, las pericias continúan ya que sospechan que el hombre no actuó solo.