El insólito pedido de un detenido: rechazó recuperar la libertad para continuar un tratamiento

El pedido de Pacicco

Antes de conocerse la resolución, el acusado escribió de puño y letra una carta dirigida a los integrantes del tribunal, conformado por los jueces Facundo Zapiola, Cristina Giordano y José Quiroga Uriburu.

En la misiva pidió cumplir íntegramente la condena dentro de la cárcel porque no se siente “apto” para regresar a la vida fuera del penal. Además, explicó que necesita continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que recibe actualmente.

Según planteó, teme no poder cumplir con las condiciones que la Justicia le impondría en caso de recuperar la libertad ni con los controles previstos por el Patronato del Liberado.

La carta concluyó con una frase que resumió su postura frente al proceso judicial y su situación personal. Allí expresó su deseo de “no deber ni un día a la Justicia”.

"Es la primera vez que escucho algo así", expresó el fiscal

Maximiliano Jaira Bedían, uno de los fiscales que interviene en la causa, expresó a A24 que "en 20 años de fiscal nunca vi que un preso diga que no quiere salir porque no está apto para reinsertarse en la sociedad. La primera vez que veo algo así y a todos los que estaban presentes en la sala del tribunal les ocurrió lo mismo".

El fiscal explicó que la solicitud del detenido se dio en el marco de la última jornada del juicio, previo a que los jueces dicten sentencia.

"El tribunal escuchó las opiniones de todas las partes y en vez de aplicarle dos años de prisión en suspenso, que era una posibilidad porque era una persona que no tenía antecedentes, el tribunal la dio de cumplimiento efectivo, como habíamos pedido desde la Fiscalía", explicó.

Y agregó: "Este hombre lleva un poco más de un año preso y, si realmente se cumple con lo que él pidió de estar toda la condena en la cárcel, le queda casi un año todavía en prisión".

La resolución del tribunal

Durante la audiencia, la defensa solicitó que el acusado recuperara la libertad. Sin embargo, el propio Pacicco se opuso a ese planteo y reiteró su voluntad de permanecer detenido para sostener el tratamiento que recibe en la cárcel de Villa María.

Por su parte, el fiscal había solicitado una pena de dos años de prisión efectiva.

Finalmente, el tribunal dispuso el cumplimiento efectivo de la condena, por lo que el hombre continuará alojado en el establecimiento penitenciario cordobés, donde seguirá bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico para abordar su problema de adicciones.