Maru Botana reveló un duro detalle de su matrimonio con Bernardo Solá: "Nunca me..."

Además, recordó una conversación que tuvo con su marido cuando comenzaron a consolidar su vínculo, donde él ya le había anticipado cuáles serían sus rutinas laborales y sus viajes frecuentes al campo. "Cuando formalizamos nuestra pareja él me dijo: 'Yo voy a viajar al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes'", relató.

Frente a esa noticia, Botana contó cuál fue su reacción inicial y admitió: "Dije: 'Uy, qué garrón este pibe'".

Más adelante, Juana Repetto quiso saber cómo habían logrado sostener el matrimonio durante tantos años pese a esa particular organización familiar. La pastelera explicó que no siempre fue sencillo y que atravesaron diferentes momentos de dificultad. "No es fácil, porque las crisis las tenés siempre. Ayudó mucho el campo", afirmó.

Por último, la conversación también giró hacia la intimidad de la pareja después de casi tres décadas juntos. Consultada sobre si la pasión seguía presente, Maru Botana respondió con su habitual espontaneidad y sentido del humor: "Full, full. Fogonazo".

Sin perder su estilo descontracturado, agregó: "Hubo momentos que cuando podía, donde podía. Lo he hecho en cualquier lado". Y entre risas cerró con una frase que reflejó su personalidad: "Me río sola de pensar todo lo que hice. Y sigo siendo, porque es incansable".

Cómo fue el desgarrador relato de una de las hijas de Maru Botana al contar cómo se enteró de la muerte de su hermano de seis meses

En abril de este años, Sofía Solá, una de las hijas de Maru Botana, decidió compartir un recuerdo profundamente personal que marcó para siempre a su familia: la pérdida de su hermano Facundo, quien falleció en 2008 cuando apenas tenía seis meses de vida.

La joven, conocida por su trabajo en el mundo del modelaje y su presencia en redes sociales, se animó a hablar de aquel duro momento durante una entrevista en Puro Show (El Trece), el ciclo conducido por Pampito Perelló y Mati Vázquez. Allí, abrió su corazón y contó cómo atravesó esa experiencia cuando todavía era muy pequeña.

El episodio ocurrió cuando Sofía tenía apenas tres años, por lo que reconoce que gran parte de sus recuerdos de aquella etapa aparecen de manera difusa. Sin embargo, conserva algunas imágenes puntuales que permanecieron intactas con el paso del tiempo. “Nosotros lo vivimos, por lo menos yo, como un recuerdo con mucho amor. O sea, tengo recuerdos exactos del momento, no muy claros. Solo tengo el momento en el que nos lo contaron”, explicó.

Al intentar reconstruir esa escena de su infancia, la hija de Maru Botana relató una imagen breve pero muy significativa: “Yo me acuerdo de estar en un auto. Y después vino todo lo que ya pasó después”.

Con los años, Sofía pudo comprender la dimensión de lo ocurrido y destacó que la figura de Facundo siempre estuvo presente dentro de su hogar. “Siempre se nombró Facu a lo largo de toda mi vida. Siempre”, afirmó, dejando en claro que el recuerdo de su hermano acompañó a la familia en cada etapa.

Además, contó una reflexión que su madre recibió en aquel momento y que, según ella, ayudó a atravesar el duelo desde otro lugar. “Hace poco me contó que un cura le dijo: ‘Zafaste, porque todos tus hijos son chicos, creo que teníamos todos nueve años para abajo, van a recordar esto con mucho amor. Como un recuerdo lindo’. Y así lo recuerdo yo”, compartió.

Finalmente, Sofía Solá resaltó la importancia del lazo que mantiene con sus hermanos y cómo ese vínculo fue fundamental a lo largo de su vida. “Somos muy cercanos. Nos bancamos y estamos en todo lo que necesitamos”, expresó, al referirse a la unión que continúa manteniendo la familia.