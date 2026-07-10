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Escándalo tras la eliminación de Portugal: aseguran que "Cristiano Ronaldo fue boicoteado por sus propios compañeros"

El exfutbolista francés Youri Djorkaeff criticó con dureza el funcionamiento del seleccionado luso y su nulo juego colectivo para potenciar a CR7.

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Foto: Reuters 

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La despedida del seleccionado de Portugal de la Copa del Mundo continúa generando intensas discusiones y debates en el plano internacional, abriendo grietas profundas sobre cómo se manejó el liderazgo dentro del plantel. Las repercusiones por la eliminación de Portugal en el Mundial siguen sumando voces de peso. En esta oportunidad, el universo del fútbol se vio sacudido por un detallado análisis táctico y de vestuario que pone el foco sobre la máxima figura de la escuadra europea.

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Portugal lo ganó sobre el final. (Foto: Reuters) 

El encargado de encender la polémica fue el exfutbolista francés Youri Djorkaeff, quien analizó el rendimiento del conjunto luso y lanzó una fuerte crítica sobre el trato que recibió Cristiano Ronaldo dentro del equipo. El campeón del mundo con Francia en 1998 cuestionó el funcionamiento del seleccionado luso y sostuvo que nunca se armó un esquema para potenciar al delantero durante el Mundial. Para el exmediocampista galo, las falencias lusas no se debieron a una merma individual del atacante, sino a una llamativa falta de acompañamiento colectivo.

Youri Djorkaeff

El exjugador consideró que el seleccionado nunca buscó favorecer al delantero y aseguró que el funcionamiento colectivo terminó perjudicándolo de manera directa en el terreno de juego. En declaraciones brindadas a RMC, el francés fue tajante al explicar su postura sobre lo sucedido: "Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no fue así en absoluto. Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No lo asistieron, no lo pusieron en las mejores condiciones", afirmó sin filtros.

Por qué Youri Djorkaeff asegura que los jugadores de Portugal boicotearon a Cristiano Ronaldo

El histórico futbolista de la selección de Francia argumentó que la estrategia y los movimientos de los futbolistas lusos en la cancha ignoraron las virtudes históricas de su capitán.

El exmediocampista remarcó que las características del atacante son conocidas por todo el planeta desde hace muchos años y sostuvo que el cuerpo técnico debía tomar una decisión clara sobre su participación si no estaba dispuesto a amoldar el juego a sus necesidades. "Todos lo conocemos. Lleva jugando igual desde siempre ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor", concluyó de forma categórica. Sus palabras alimentaron de forma inmediata las sospechas internacionales sobre una fractura interna en el plantel luso, dejando abierta una fuerte controversia tras la eliminación mundialista.

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