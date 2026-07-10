Escándalo tras la eliminación de Portugal: aseguran que "Cristiano Ronaldo fue boicoteado por sus propios compañeros"

Por qué Youri Djorkaeff asegura que los jugadores de Portugal boicotearon a Cristiano Ronaldo

El histórico futbolista de la selección de Francia argumentó que la estrategia y los movimientos de los futbolistas lusos en la cancha ignoraron las virtudes históricas de su capitán.

El exmediocampista remarcó que las características del atacante son conocidas por todo el planeta desde hace muchos años y sostuvo que el cuerpo técnico debía tomar una decisión clara sobre su participación si no estaba dispuesto a amoldar el juego a sus necesidades. "Todos lo conocemos. Lleva jugando igual desde siempre ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor", concluyó de forma categórica. Sus palabras alimentaron de forma inmediata las sospechas internacionales sobre una fractura interna en el plantel luso, dejando abierta una fuerte controversia tras la eliminación mundialista.