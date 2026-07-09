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Por qué el hermano de Manu Ginóbili quedó a un paso del juicio por la tragedia que dejó 13 muertos en Bahía Blanca

Leandro Ginóbili está acusado de estrago culposo seguido de muerte por el derrumbe de una pared en el Club Bahiense del Norte durante un temporal que dejó 13 víctimas fatales.

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La Justicia rechazó el sobreseimiento del hermano de Manu Ginóbili. (Foto: archivo)

La Justicia rechazó el sobreseimiento del hermano de Manu Ginóbili. (Foto: archivo)

La Justicia de Bahía Blanca rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por Leandro Ginóbili, presidente del Club Bahiense del Norte y hermano del ex basquetbolista Emanuel "Manu" Ginóbili, por la tragedia ocurrida durante un festival de patín en diciembre de 2023. El hecho ocurrió cuando un temporal provocó el derrumbe de un muro y dejó el saldo de 13 personas muertas y al menos 18 heridos.

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Con esta resolución, el dirigente quedó a un paso de enfrentar un juicio oral, aunque la decisión aún no está firme porque su defensa anunció que apelará ante la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca.

La investigación sostiene que Ginóbili no suspendió el festival del 16 de diciembre de 2023 pese a las alertas meteorológicas emitidas ese día y permitió que el evento se desarrollara en un edificio cuya habilitación municipal aún no estaba finalizada.

Por esos hechos, está acusado de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas agravadas por la pluralidad de víctimas, en calidad de autor. La jueza Claudia Noemí Olivera, titular del Juzgado de Garantías N.º 1 de Bahía Blanca, rechazó todos los planteos de nulidad formulados por la defensa y consideró que existen elementos suficientes para que la causa sea debatida en un juicio oral.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el presidente del club "sabía o debía saber" de la existencia de las advertencias meteorológicas debido a su amplia difusión pública y a su responsabilidad al frente de una institución que organizaba un evento masivo. La acusación remarca que el Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas naranjas el 16 de diciembre de 2023, a las 7:03 y a las 17:44.

Además, ese mismo día, a las 13:00, el Municipio de Bahía Blanca difundió un aviso por tormentas fuertes o severas, con pronóstico de ráfagas intensas, caída de granizo y abundantes precipitaciones. Pese a esas advertencias, el festival de patín se realizó con normalidad.

Las pericias revelaron graves fallas estructurales

Uno de los principales elementos de prueba incorporados a la causa son las pericias realizadas sobre el gimnasio del club. Según los informes técnicos, el muro que colapsó presentaba graves deficiencias estructurales: no tenía encadenados horizontales ni verticales y la mampostería no estaba correctamente vinculada a la estructura metálica del techo.

Para la Fiscalía, esas fallas fueron determinantes para que el muro cediera durante el fuerte temporal , pero la resolución todavía no quedó firme. Los abogados de Leandro Ginóbili ya adelantaron que presentarán un recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca, por lo que el juicio oral no podrá fijarse hasta que ese tribunal resuelva la apelación.

También irán a juicio otros dos imputados

La jueza también rechazó los planteos del ingeniero Pablo Gustavo Ascolani, acusado de haber certificado años antes que el edificio reunía condiciones de estabilidad y habitabilidad.

Su defensa argumentó que la acción penal estaba prescripta porque las certificaciones cuestionadas databan de 2014 y 2016, pero la magistrada entendió que el plazo comenzó a correr recién cuando ocurrió el derrumbe, el 16 de diciembre de 2023, momento en el que se produjo el resultado dañoso investigado.

En paralelo, Laura Fabiana Soberón, exjefa del Departamento de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, tampoco se opuso al requerimiento fiscal y quedó formalmente elevada a juicio por el presunto incumplimiento reiterado de los deberes de funcionario público.

Así quedó el gimnasio donde se desarrollaba un evento de patín. (Foto: X / @StockAvenger1)

Así quedó el gimnasio donde se desarrollaba un evento de patín. (Foto: X / @StockAvenger1)

La resolución indica que, una vez que las elevaciones a juicio queden firmes, Ginóbili, Ascolani y Soberón deberán ser juzgados en un mismo debate oral.

La tragedia que conmocionó a Bahía Blanca

El derrumbe ocurrió durante el festival de fin de año de una escuela de patín que se desarrollaba en el Club Bahiense del Norte, mientras cientos de personas asistían al espectáculo.

En medio de un violento temporal que azotó Bahía Blanca, uno de los muros del gimnasio colapsó y provocó una de las mayores tragedias de la ciudad. El desastre dejó 13 víctimas fatales y al menos 18 personas heridas, marcando un antes y un después para la comunidad bahiense.

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