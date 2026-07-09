Por qué el hermano de Manu Ginóbili quedó a un paso del juicio por la tragedia que dejó 13 muertos en Bahía Blanca

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el presidente del club "sabía o debía saber" de la existencia de las advertencias meteorológicas debido a su amplia difusión pública y a su responsabilidad al frente de una institución que organizaba un evento masivo. La acusación remarca que el Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas naranjas el 16 de diciembre de 2023, a las 7:03 y a las 17:44.

Además, ese mismo día, a las 13:00, el Municipio de Bahía Blanca difundió un aviso por tormentas fuertes o severas, con pronóstico de ráfagas intensas, caída de granizo y abundantes precipitaciones. Pese a esas advertencias, el festival de patín se realizó con normalidad.

Las pericias revelaron graves fallas estructurales

Uno de los principales elementos de prueba incorporados a la causa son las pericias realizadas sobre el gimnasio del club. Según los informes técnicos, el muro que colapsó presentaba graves deficiencias estructurales: no tenía encadenados horizontales ni verticales y la mampostería no estaba correctamente vinculada a la estructura metálica del techo.

Para la Fiscalía, esas fallas fueron determinantes para que el muro cediera durante el fuerte temporal , pero la resolución todavía no quedó firme. Los abogados de Leandro Ginóbili ya adelantaron que presentarán un recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca, por lo que el juicio oral no podrá fijarse hasta que ese tribunal resuelva la apelación.

También irán a juicio otros dos imputados

La jueza también rechazó los planteos del ingeniero Pablo Gustavo Ascolani, acusado de haber certificado años antes que el edificio reunía condiciones de estabilidad y habitabilidad.

Su defensa argumentó que la acción penal estaba prescripta porque las certificaciones cuestionadas databan de 2014 y 2016, pero la magistrada entendió que el plazo comenzó a correr recién cuando ocurrió el derrumbe, el 16 de diciembre de 2023, momento en el que se produjo el resultado dañoso investigado.

En paralelo, Laura Fabiana Soberón, exjefa del Departamento de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, tampoco se opuso al requerimiento fiscal y quedó formalmente elevada a juicio por el presunto incumplimiento reiterado de los deberes de funcionario público.

Así quedó el gimnasio donde se desarrollaba un evento de patín. (Foto: X / @StockAvenger1)

La resolución indica que, una vez que las elevaciones a juicio queden firmes, Ginóbili, Ascolani y Soberón deberán ser juzgados en un mismo debate oral.

La tragedia que conmocionó a Bahía Blanca

El derrumbe ocurrió durante el festival de fin de año de una escuela de patín que se desarrollaba en el Club Bahiense del Norte, mientras cientos de personas asistían al espectáculo.

En medio de un violento temporal que azotó Bahía Blanca, uno de los muros del gimnasio colapsó y provocó una de las mayores tragedias de la ciudad. El desastre dejó 13 víctimas fatales y al menos 18 personas heridas, marcando un antes y un después para la comunidad bahiense.