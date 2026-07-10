Venezuela enfrenta una nueva amenaza tras los terremotos: la advertencia de la OPS

El especialista remarcó que las personas que permanecen alojadas en los centros de evacuación son quienes presentan mayor riesgo de sufrir brotes de enfermedades transmisibles, por lo que recuperar rápidamente los niveles de inmunización resulta fundamental.

Qué enfermedades preocupan a la OPS

La gerente de incidentes de la OPS para la emergencia, Liz Parra, explicó que el organismo trabaja junto al Ministerio de Salud venezolano para monitorear permanentemente posibles brotes.

Entre las enfermedades bajo vigilancia se encuentran:

Enfermedades diarreicas agudas.

Infecciones respiratorias.

Síndromes febriles.

Enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Otros eventos sanitarios vinculados a las condiciones de emergencia.

La falta de agua potable, los problemas de saneamiento y el hacinamiento en los albergues constituyen, según la OPS, los principales factores que podrían favorecer la propagación de estas patologías.

La ONU defendió la respuesta internacional

La ONU ya movilizó más de US$300 millones para asistir a los damnificados en Venezuela. (Foto: Reuters)

El secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, defendió el operativo desplegado por la comunidad internacional y reconoció que responder a dos terremotos consecutivos representa un enorme desafío para cualquier país.

"Movilizamos con mucha rapidez a 50 equipos de búsqueda y rescate provenientes de más de 30 países", destacó.

El funcionario sostuvo que la coordinación entre Naciones Unidas y el Gobierno venezolano permitió desplegar una de las mayores respuestas humanitarias registradas en América Latina durante los últimos años.

Sin embargo, reconoció que la magnitud del desastre hace imposible que la asistencia sea perfecta. "Es una crisis muy compleja", afirmó.

Más de US$300 millones para asistir a los damnificados

Más de 17.900 personas siguen sin hogar y crece la preocupación sanitaria en Venezuela. (Foto: Reuters)

La ONU informó que ya movilizó más de 300 millones de dólares para financiar la emergencia. El objetivo es asistir a 1,3 millones de personas mediante la distribución de alimentos, agua potable, medicamentos, atención médica, refugios temporales y apoyo psicosocial.

Según Fletcher, casi 40.000 personas ya recibieron asistencia alimentaria desde el inicio de la respuesta humanitaria.

Además, Naciones Unidas trabaja junto al Gobierno venezolano para acelerar la llegada de viviendas prefabricadas, que permitirán reemplazar progresivamente las carpas y refugios temporales donde hoy permanecen miles de familias.

El deterioro del sistema sanitario agravó la crisis

La OPS recordó que el sistema de salud venezolano ya atravesaba importantes dificultades antes de los terremotos. El director de Emergencias Sanitarias del organismo, Ciro Ugarte, señaló que años de crisis económica provocaron una fuerte reducción de la infraestructura hospitalaria y la migración de miles de profesionales de la salud.

"Esa situación previa se agravó significativamente después de los terremotos", explicó.

Venezuela: cómo avanza la identificación de las víctimas

Mientras continúan los entierros en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos, la OPS informó que las autoridades implementaron un protocolo especial para preservar la identificación de las víctimas.

El director interino de la OPS en Venezuela, Armando De Negri, explicó que unas 300 personas fallecidas permanecen sin identificar, aunque los equipos forenses están recolectando muestras genéticas y registrando cuidadosamente cada sepultura para facilitar futuras identificaciones mediante pruebas de ADN.

Según precisó, todos los cuerpos son inhumados siguiendo protocolos internacionales que permitirán su eventual reconocimiento por parte de sus familiares.