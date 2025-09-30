Enloqueció en plena calle: golpeó el cochecito de su bebé contra un auto que frenó en la senda peatonal

No conforme con eso, usa su bastón para golpear el auto y descargar su enfado. En el audio del video se pueden oír los llantos del bebé, alterado por la dramática situación.

La publicación generó comentarios en las redes sociales. Hubo quienes advirtieron que podría tratarse de un video hecho con Inteligencia Artificial, aunque la escena real no dejó de generar controversia. Algunos usuarios defendieron al hombre, mientras que otros lo criticaron por su reacción.

"Le importaba más pegarle al auto que cuidar a su hijo", "Quien no anda en la calle con changuitos, no entiende la bronca que genera que los inadaptados paren arriba de la senda peatonal...", "No pensó en lo primero: su hijo. Está muy mal lo del auto, pero podría haber tenido otra actitud", "Me parece perfecto lo que hizo el hombre. ¿Para qué sacan o les dan carnet si no respetan a los peatones?", fueron algunos de los comentarios.

Entre los comentarios, varios usuarios notaron un detalle clave: el semáforo estaba en verde para el tránsito vehicular y en rojo para los peatones.

"El semáforo está en verde, el señor no debió pasar y mucho menos golpear el auto", "Tantos comentarios y solo algunos interpretan que el auto está allí porque el semáforo está en verde y no puede circular por el embotellamiento del tránsito", "Yo veo el semáforo en verde. El tipo debía esperar en la vereda hasta que cambie al rojo", fueron los mensajes que quienes se dieron cuenta de ese detalle.