En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Mar Del Plata
Cuerpo
Muerte y misterio

Horror en Mar del Plata: encontraron un cuerpo calcinado con una soga en el cuello en un descampado

El hallazgo dejó una escena impactante y abrió una investigación con varios interrogantes. Los vecinos habían visto a dos hombres que bajaron “un bulto” y le prendieron fuego.

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos del barrio Las Heras

Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos del barrio Las Heras,.

Un impactante hecho sacudió en las últimas horas a los vecinos del barrio Las Heras, en Mar del Plata. Durante la mañana de este viernes, efectivos policiales hallaron un cuerpo calcinado en medio de un descampado, una imagen que estremeció a quienes viven en la zona y que abrió una investigación cargada de interrogantes.

Leé también El crimen del panadero de Morón: el misterio que reveló la autopsia y la traición del verdulero
La panadería donde fue asesinado el comerciante.

El hallazgo se produjo en un terreno baldío ubicado a unos 40 metros hacia el interior, en la intersección de las calles García Lorca y Rufino Inda. La víctima, un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada, estaba atada con las manos hacia atrás y presentaba una soga en el cuello. Su estado físico dificultará las tareas de identificación, según indicaron las autoridades.

La fiscal Romina Díaz, titular de la UFI N°6, tomó intervención inmediata en la causa y ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas, se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, un rastrillaje minucioso en el descampado y alrededores, así como la toma de declaración a posibles testigos.

El expediente fue caratulado inicialmente como “investigación de causales de muerte”, aunque no se descarta que se trate de un homicidio. La falta de datos precisos sobre el momento y las circunstancias del deceso complica el avance de la causa.

Además, debido al avanzado estado de calcinación, será difícil determinar la identidad de la víctima a corto plazo. No se informó la fecha exacta en la que se realizará la autopsia, aunque se estima que el procedimiento incluirá estudios odontológicos y de ADN para confirmar quién era el hombre encontrado.

en-este-predio-en-mar-del-plata-encontraron-el-cadaver-foto-gentileza-0223-3H5YWY4KO5DDHB3WSWVWMKEJRA (1)
En este predio en Mar del Plata encontraron el cad&aacute;ver. (Foto: gentileza 0223).

En este predio en Mar del Plata encontraron el cadáver. (Foto: gentileza 0223).

Según informó el medio local 0223, la fiscal Díaz evalúa diversas líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que el crimen haya sido cometido en otro lugar y que el cuerpo haya sido trasladado hasta el descampado para ser incendiado.

Un terreno usado como basural

El descampado donde apareció el cuerpo es un espacio conocido por los vecinos como un sitio donde suelen quemar basura. Está rodeado de pastizales altos, con un acceso principal sin cierre perimetral y con residuos esparcidos.

Quienes viven en la zona explicaron que no es la primera vez que ven humo o fuego en ese lugar. “Es habitual que la gente venga a tirar cosas y prenda fuego para quemar desechos”, relató un residente a la prensa. Esa costumbre fue determinante para que el hecho pasara inadvertido en un primer momento.

Los testimonios que pueden cambiar la causa

Una vecina, que prefirió mantener su identidad en reserva por miedo a represalias, aseguró haber visto movimientos extraños durante la noche anterior al hallazgo. “Dos personas trajeron un bulto en un auto. Lo bajaron en el basural y lo prendieron fuego. Pensamos que estaban quemando basura”, declaró a la prensa.

Otro habitante del barrio coincidió con esa versión y agregó que el vehículo no llamó la atención porque “es un lugar donde queman basura seguido. Qué íbamos a imaginar que estaban quemando a una persona”, expresó con asombro.

3RCW3A4G75BKZBHWSN7YPDGDEU
El cad&aacute;ver fue encontrado tras un llamado al 911 que alert&oacute; sobre la presencia de una persona quemada.&nbsp;

El cadáver fue encontrado tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona quemada.

Estos relatos serán claves para reconstruir la secuencia de hechos y podrían permitir identificar a los responsables. La policía busca ahora registros de cámaras cercanas que confirmen la presencia del vehículo y permitan obtener su patente o características precisas.

El papel de la fiscal Romina Díaz

La fiscal Díaz, con experiencia en casos complejos de la ciudad, dispuso que personal de Policía Científica trabaje en el lugar recolectando cualquier elemento que pueda servir como prueba: restos de combustibles, huellas, fragmentos de soga y material genético que haya sobrevivido al fuego.

Además, solicitó un rastrillaje ampliado a varias cuadras del sitio del hallazgo, ante la posibilidad de encontrar pertenencias de la víctima o elementos descartados por los presuntos autores.

El estado del cuerpo representa el principal obstáculo para avanzar en la causa. El fuego consumió gran parte de los rasgos físicos y la vestimenta, por lo que la identificación visual resulta imposible.

Fuentes judiciales explicaron que en este tipo de casos se recurre a técnicas como el análisis odontológico forense o la comparación de ADN con bases de datos de personas desaparecidas. Estos procesos, sin embargo, pueden demorar semanas.

tete-1024x768
Horror en Mar del Plata: encontraron un cuerpo calcinado con una soga en el cuello en un descampado.&nbsp;

Horror en Mar del Plata: encontraron un cuerpo calcinado con una soga en el cuello en un descampado.

Lo que viene en la investigación

En los próximos días, los investigadores esperan obtener las primeras imágenes de las cámaras y realizar las pericias complementarias al levantamiento del cuerpo. No se descarta que la causa pueda recaratularse como homicidio agravado si surgen elementos que confirmen una muerte violenta previa al incendio.

La policía también analiza denuncias recientes de personas desaparecidas en la región para cruzar datos y acelerar la identificación.

Por el momento, el misterio sigue abierto y el barrio Las Heras permanece bajo la mirada de todos, mientras se intenta responder la pregunta central: quién era el hombre hallado y por qué terminó calcinado en ese descampado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mar Del Plata Cuerpo Vecinos
Notas relacionadas
Mar del Plata: así fue un violento robo a una panadería llena de clientes
Un detenido por retener a una familia durante un robo en Mar del Plata: tenía libertad condicional
"Patricio del Atlántico": el hallazgo de científicos argentinos que rinde homenaje a un entrañable personaje

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar