Horror en Mar del Plata: encontraron un cuerpo calcinado con una soga en el cuello en un descampado.

Además, debido al avanzado estado de calcinación, será difícil determinar la identidad de la víctima a corto plazo. No se informó la fecha exacta en la que se realizará la autopsia, aunque se estima que el procedimiento incluirá estudios odontológicos y de ADN para confirmar quién era el hombre encontrado.

en-este-predio-en-mar-del-plata-encontraron-el-cadaver-foto-gentileza-0223-3H5YWY4KO5DDHB3WSWVWMKEJRA (1) En este predio en Mar del Plata encontraron el cadáver. (Foto: gentileza 0223).

Según informó el medio local 0223, la fiscal Díaz evalúa diversas líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que el crimen haya sido cometido en otro lugar y que el cuerpo haya sido trasladado hasta el descampado para ser incendiado.

Un terreno usado como basural

El descampado donde apareció el cuerpo es un espacio conocido por los vecinos como un sitio donde suelen quemar basura. Está rodeado de pastizales altos, con un acceso principal sin cierre perimetral y con residuos esparcidos.

Quienes viven en la zona explicaron que no es la primera vez que ven humo o fuego en ese lugar. “Es habitual que la gente venga a tirar cosas y prenda fuego para quemar desechos”, relató un residente a la prensa. Esa costumbre fue determinante para que el hecho pasara inadvertido en un primer momento.

Los testimonios que pueden cambiar la causa

Una vecina, que prefirió mantener su identidad en reserva por miedo a represalias, aseguró haber visto movimientos extraños durante la noche anterior al hallazgo. “Dos personas trajeron un bulto en un auto. Lo bajaron en el basural y lo prendieron fuego. Pensamos que estaban quemando basura”, declaró a la prensa.

Otro habitante del barrio coincidió con esa versión y agregó que el vehículo no llamó la atención porque “es un lugar donde queman basura seguido. Qué íbamos a imaginar que estaban quemando a una persona”, expresó con asombro.

3RCW3A4G75BKZBHWSN7YPDGDEU El cadáver fue encontrado tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona quemada.

Estos relatos serán claves para reconstruir la secuencia de hechos y podrían permitir identificar a los responsables. La policía busca ahora registros de cámaras cercanas que confirmen la presencia del vehículo y permitan obtener su patente o características precisas.

El papel de la fiscal Romina Díaz

La fiscal Díaz, con experiencia en casos complejos de la ciudad, dispuso que personal de Policía Científica trabaje en el lugar recolectando cualquier elemento que pueda servir como prueba: restos de combustibles, huellas, fragmentos de soga y material genético que haya sobrevivido al fuego.

Además, solicitó un rastrillaje ampliado a varias cuadras del sitio del hallazgo, ante la posibilidad de encontrar pertenencias de la víctima o elementos descartados por los presuntos autores.

El estado del cuerpo representa el principal obstáculo para avanzar en la causa. El fuego consumió gran parte de los rasgos físicos y la vestimenta, por lo que la identificación visual resulta imposible.

Fuentes judiciales explicaron que en este tipo de casos se recurre a técnicas como el análisis odontológico forense o la comparación de ADN con bases de datos de personas desaparecidas. Estos procesos, sin embargo, pueden demorar semanas.

tete-1024x768 Horror en Mar del Plata: encontraron un cuerpo calcinado con una soga en el cuello en un descampado.

Lo que viene en la investigación

En los próximos días, los investigadores esperan obtener las primeras imágenes de las cámaras y realizar las pericias complementarias al levantamiento del cuerpo. No se descarta que la causa pueda recaratularse como homicidio agravado si surgen elementos que confirmen una muerte violenta previa al incendio.

La policía también analiza denuncias recientes de personas desaparecidas en la región para cruzar datos y acelerar la identificación.

Por el momento, el misterio sigue abierto y el barrio Las Heras permanece bajo la mirada de todos, mientras se intenta responder la pregunta central: quién era el hombre hallado y por qué terminó calcinado en ese descampado.