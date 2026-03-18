Horror: una mujer se acostó encima de una nena en una guardería y desató una tragedia

La mujer se llama Alexandra Coffey, tiene 29 años y quedó detenida. Los padres la denunciaron a ella y a la institución. Está ahora acusada de negligencia y homicidio involuntario. Los padres de Maddie, la beba de 16 meses muerta, piden que se la someta a un juicio con jurado que determine si corresponde una indemnización por daños compensatorios y punitivos en relación a la muerte de la menor.

La guardería, como si fuera una ironía, se llamaba "comienzos creativos".

la nena maddie de 16 meses Maddie, al beba de 16 meses, que murió por aplastamiento en un a guardería. (Foto. Captura de TV)

Una beba de 16 meses, muerta por negligencia

Lo sucedido en ese hogar maternoinfantil de Carolina del norte conmueve a la opinión pública norteamericana.nUna nueva derivación judicial sacude el caso de la beba que murió en una guardería en Lenoir, en Estados Unidos. La familia de la menor presentó una demanda por homicidio culposo contra la ex empleada del centro infantil, en una causa que sigue sumando detalles estremecedores y que aún está en desarrollo.

Según la demanda civil, la trabajadora, identificada como Alexandra Coffey, habría utilizado una fuerza extrema para obligar a la nena - de apenas 16 meses - a dormir la siesta. El documento judicial sostiene que la colocó boca abajo sobre una colchoneta, le cubrió la cabeza con una manta y, como no se dormía, en distintos momentos se acostó encima de su cuerpo mientras utilizaba su teléfono celular.

Una desgraciada e imprudente combinación de acciones más que imprudentes. El saldo fue, lamentablemente, la muerte de la beba. Para peor, la mujer acusada de homicidio involuntario, no hizo nada para ayudar a la pequeña Maddie. Durante toda su acción, jamás mostró interés o conocimiento por lo que podría pasar con un pequeño cuerpito al cual inmovilizaba un volumen mucho mayor como el de la mujer.

Como consta en los expedientes de la causa, la mujer la comprimió sobre el tórax y el cuello de la beba. Eso le impidió hacer lo movimientos normales para respirar y terminó colapsando por aplastamiento. Sin embargo, Alexandra, mujer, cuando notó que la niña no se movía, dio por sentado que estaba durmiendo. Entonces se levantó y siguió con su rutina habitual.

La tremenda realidad la golpeó solo cuando cumplió su ronda para ver a los niños a su cargo. Maddie no seguía durmiendo. Estaba muerta. Es por eso, la dureza de la posición de los padres que quieren el máximo castigo de la ley para la mujer negligente.

La acusación va más allá: afirma que la menor permaneció debajo de la manta durante un período prolongado sin ser controlada por el personal. Cuando finalmente fue asistida, ya no presentaba signos vitales. Los peritajes citados en la causa indican que la muerte se produjo por asfixia, producto de compresión y sofocación, y fue clasificada como homicidio por el forense.

La guardería Creative Beginnings, que fue clausurada tras la tragedia por las autoridades sanitarias del estado. Ahora, con la presentación de la demanda, los padres buscan una compensación por daños y perjuicios, además de un juicio que establezca responsabilidades civiles. La denuncia acusa a la ex empleada de negligencia grave, conducta temeraria y violación del deber básico de cuidado infantil.