Horror en Vicente López: asaltaron y torturaron a una jubilada, el delincuente se suicidó

Las pruebas en contra de Varela son contundentes. Incluso confesó el homicidio via WhasApp a un amigo, quien fue el que guió a los investigadores hasta el escondite del sospechoso.

Inteligencia previa al asesinato

Varela conocía a Beatriz, ya que había vivido frente a su casa por cuatro años. En esa propiedad actualmente vive una tía abuela del asesino. En el barrio no lo reconocieron los días previos al crimen cuando apareció en un Toyota Corolla a hacer inteligencia.

Uno de los vecinos contó que "le llamó la atención el auto, que hacía con movimientos extraños, y el coche era identificable porque estaba tuneado. Eso pasó días atrás, así que se supone que hizo inteligencia antes de actuar" aseguraron fuentes del caso.

Varela identificó que el hijo de la víctima se iba a trabajas todos los días a las 9 am y no volvía hasta después de las 18. El vecino al ver mal estacionado el vehículo se acercó "Le preguntó al conductor por qué estaba ahí y le respondió que vivía en ese lugar y esperaba a su abuela. Ante esto, se le tomó testimonio a esa mujer que tenía la casa junto enfrente a la de Beatriz. Reveló que el sospechoso era su sobrino nieto, pero que hacía tres años que no lo veía”, aseguraron fuentes de la causa.

El fin de Varela

La novia de Varela mintió en su declaración, por lo que el fiscal Alejandro Musso, a cargo de la causa y de la UFI de Vicente López, la imputó por encubrimiento agravado y allanó su casa. Allí estaba el Toyita Corolla y las joyas. La familia de la víctima identificaron las joyas.

Un amigo de Verla “dijo que lo ayudaba en la fuga a regañadientes y quería contar todo. Incluso mostró mensajes de WhatsApp que mantuvo con el prófugo, donde le confesó el hecho y le dijo que habían entrado, con otro más, vestidos de policías y con chalecos antibalas”, describieron las fuentes.

El miércoles, al verse rodeado por la policía, Varela se pegó un tiro en la sien. Por eso las pericias, por protocolo, las hace la Gendarmería. También trabajó en el caso la Policía Científica de la Bonaerense de Vicente López.

Los análisis forenses preliminares indicaron que Beatriz fue estrangulada con un cinturón de cuero negro que la víctima tenía alrededor del cuello.