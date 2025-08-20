Conmoción: detuvieron a los padres de una beba de 6 meses porque habrían cometido un crimen atroz

El hallazgo de la beba y el traslado al hospital

La víctima, nacida el 18 de febrero de este año, fue puesta de inmediato bajo resguardo policial. Ante la urgencia del caso, se solicitó la intervención del SAME. La ambulancia llegó minutos más tarde y trasladó de urgencia a la beba al Hospital de Niños de La Plata.

En el centro de salud, un equipo médico especializado realizó una serie de exámenes exhaustivos. Los profesionales constataron que la beba presentaba lesiones compatibles con un posible abuso, aunque aclararon que no se pudo determinar en el primer análisis si esas heridas eran recientes o si se habían producido días antes.

A pesar de la gravedad del cuadro, los médicos informaron que la beba se encuentra fuera de peligro y permanece bajo seguimiento clínico y resguardo institucional para garantizar su seguridad.

Los padres de la beba quedaron detenidos y serán investigados

Tras la confirmación de las lesiones, la Policía dispuso la detención inmediata de los padres de la beba. Se trata de un hombre de 32 años, identificado como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense, y una mujer de 33 años, quienes quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia.

La acusación que pesa sobre ellos es de extrema gravedad: abuso sexual agravado contra una menor de edad en contexto intrafamiliar.

En el lugar del hecho, los efectivos también secuestraron un elemento que podría convertirse en prueba clave para el expediente judicial. Se trata de un destornillador que, según las primeras pericias, podría haber sido utilizado durante el abuso. El objeto fue embalado y remitido a los laboratorios correspondientes para su análisis forense.

La intervención de la Justicia

El caso quedó bajo la órbita de la UFI N°5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Ignacio Mennucci, con intervención del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial platense.

La auxiliar letrada Maitena Betelú avaló las detenciones y ordenó que se cumplan con las diligencias de rigor. Además, dispuso que los detenidos sean trasladados a la fiscalía para prestar declaración indagatoria en las próximas horas.

Mientras tanto, la investigación continúa su curso con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, establecer responsabilidades y determinar si existían antecedentes previos de violencia o abuso en el entorno familiar de la víctima.

Impacto social y conmoción

El caso generó una inmediata reacción de rechazo e indignación en la comunidad de Lisandro Olmos y en toda la ciudad de La Plata. La corta edad de la víctima -apenas seis meses- y el hecho de que los acusados sean sus propios padres multiplicaron el impacto emocional en la opinión pública.

Vecinos del barrio expresaron su conmoción ante los medios locales. Algunos señalaron que la pareja llevaba una vida aparentemente normal y que nunca imaginaron una situación de tal magnitud. Otros aseguraron que se trataba de un vínculo conflictivo, con discusiones frecuentes y actitudes violentas.

Qué pasará con la beba

Mientras avanza la investigación, la beba quedó bajo la órbita de los organismos de protección de menores, quienes evaluarán la posibilidad de otorgarle guarda provisoria a un familiar de confianza o derivarla a un hogar transitorio. El objetivo principal es garantizar su seguridad y protegerla de cualquier situación de riesgo.

El seguimiento médico continuará en el Hospital de Niños de La Plata, donde los profesionales informaron que su estado es estable.

Una causa en etapa inicial

Si bien los primeros informes médicos confirman la existencia de lesiones, los investigadores remarcan que aún resta un largo camino judicial para determinar las responsabilidades. Las pericias forenses, el análisis del destornillador secuestrado y la declaración de los detenidos serán claves para avanzar en el expediente.

Por el momento, la causa fue caratulada como “abuso sexual”, y se espera que en los próximos días se defina si se amplía a figuras más graves dentro del Código Penal, lo que podría derivar en penas de gran magnitud para los acusados.