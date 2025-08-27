La reacción de Thiago Medina después de la bomba de Katia La Tana que hizo llorar a Daniela Celis en LAM

Descargo de Thiago Medina1

“Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”, expresó sobre lo que se generó tras la confesión de su expareja.

Descargo de Thiago Medina2

Qué dijo Daniela Celis después de llorar en vivo por la traición de Thiago Medina con Katia La Tana Fenocchio

Después de quebrarse en vivo en LAM (América TV) al escuchar los detalles del affaire entre Thiago Medina y Katia “La Tana” Fenocchio, Daniela Celis recurrió a sus redes sociales para compartir un descargo sincero y cargado de emoción.

En sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano buscó llevar calma a quienes se preocuparon por ella: “Les quiero contar que estoy bien, simplemente soy humana y tengo sentimientos”, expresó. Luego, añadió con firmeza: “Nada de lo que hice/dije fue con doble intención, de haber sabido la verdad jamás hubiera preguntado sobre el tema”.

Desde una postura más reflexiva, la mamá de Laia y Aimé amplió su descargo y dejó en claro su arrepentimiento: “Si en algún momento alguien se sintió ofendido, le pido disculpas. No tengo nada personal con nadie”.

Para concluir su descargo, dejó en evidencia lo incómoda que se siente frente a la repercusión pública: “No quería que pasara todo esto, me da vergüenza la situación”.