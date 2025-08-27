A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Se hartó

La reacción de Thiago Medina después de la bomba de Katia La Tana que hizo llorar a Daniela Celis en LAM

Thiago Medina se expresó en redes sociales luego de quedar en el ojo de la tormenta tras lo ocurrido con Daniela Celis y Katia La Tana en LAM.

27 ago 2025, 16:56
La reacción de Thiago Medina después de la bomba de Katia La Tana que hizo llorar a Daniela Celis en LAM
La reacción de Thiago Medina después de la bomba de Katia La Tana que hizo llorar a Daniela Celis en LAM

La reacción de Thiago Medina después de la bomba de Katia La Tana que hizo llorar a Daniela Celis en LAM

Thiago Medina se expresó en redes sociales luego del escandaloso episodio que vivió Daniela Celis en LAM (América TV), cuando Katia La Tana reveló en una entrevista que había tenido un encuentro íntimo con el joven.

El llanto y el mal momento de la madre de Laia y Aimé repercutieron con fuerza en todos los medios, y a ambos, no les quedó otra alternativa que hacer un descargo en su cuenta personal de Instagram.

Leé también

El fuerte descargo de Daniela Celis después de llorar en vivo por la traición de Thiago Medina con Katia La Tana

el fuerte descargo de daniela celis despues de llorar en vivo por la traicion de thiago medina con katia la tana

“Yo no voy a salir a hablar de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”, comentó el ex Gran Hermano.

Además, el ex participante del reality mostró su arrepentimiento y pidió disculpas en caso de haber ofendido -en este caso- a Celis: “Yo estoy bien y sé que valores tengo, si me confundí pido perdón y listo, que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta”.

Descargo de Thiago Medina1

“Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”, expresó sobre lo que se generó tras la confesión de su expareja.

Descargo de Thiago Medina2

Qué dijo Daniela Celis después de llorar en vivo por la traición de Thiago Medina con Katia La Tana Fenocchio

Después de quebrarse en vivo en LAM (América TV) al escuchar los detalles del affaire entre Thiago Medina y Katia “La Tana” Fenocchio, Daniela Celis recurrió a sus redes sociales para compartir un descargo sincero y cargado de emoción.

En sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano buscó llevar calma a quienes se preocuparon por ella: “Les quiero contar que estoy bien, simplemente soy humana y tengo sentimientos”, expresó. Luego, añadió con firmeza: “Nada de lo que hice/dije fue con doble intención, de haber sabido la verdad jamás hubiera preguntado sobre el tema”.

Desde una postura más reflexiva, la mamá de Laia y Aimé amplió su descargo y dejó en claro su arrepentimiento: “Si en algún momento alguien se sintió ofendido, le pido disculpas. No tengo nada personal con nadie”.

Para concluir su descargo, dejó en evidencia lo incómoda que se siente frente a la repercusión pública: “No quería que pasara todo esto, me da vergüenza la situación”.

descargo daniela celis

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina Daniela Celis Katia La Tana Fenocchio

Lo más visto