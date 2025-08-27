En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Subte
colectivos
Transporte público

Subte y colectivos aumentan en septiembre 2025: cuánto costará viajar en CABA y PBA

Desde el 1° del mes que viene rigen nuevas tarifas para el transporte público en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo superará los $500 y el viaje en subte se irá por encima de los $1000.

Subte y colectivos aumentan en septiembre 2025:

Subte y colectivos aumentan en septiembre 2025:

A partir de la próxima semana, los usuarios del transporte público deberán afrontar un nuevo aumento. El subte porteño subirá 3,87% y el viaje único costará $1071, mientras que los colectivos de CABA y PBA también aplicarán un incremento del 3,9% en sus cuadros tarifarios.

Leé también Colectivos, subte y peajes aumentan desde junio: cuánto saldrá el boleto en CABA y la Provincia
Los nuevos importes en las tarifas de colectivos, subtes, Premetro y peajes se aplicarán en Ciudad y Provincia desde el domingo. (Foto: archivo)

La actualización en ambos distritos, confirma el incremento de 3,9%, desde el lunes 1°. El boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano pasará a costar $529,25, mientras en CABA valdrá $526,13.

Nuevas tarifas del subte en septiembre 2025

Según el cuadro publicado por Sbase en el Boletín Oficial, el nuevo esquema quedará así:

  • 1 a 20 viajes mensuales: $1071 ($1702,89 con SUBE no registrada).
  • 21 a 30 viajes: $856,80 ($1362,31 con SUBE no registrada).
  • 31 a 40 viajes: $749,70 ($1192,02 con SUBE no registrada).
  • 41 o más viajes: $642,60 ($1021,73 con SUBE no registrada).
  • Premetro: $374,85 ($596,01 con SUBE no registrada).
las-nuevas-tarifas-del-subte-y-los-colectivos-para-septiembre-de-2025-foto-buenosairesgobar-6XTZKQQHC5H37BHDXQLN6GH2JE
Las nuevas tarifas del Subte y los colectivos para septiembre de 2025. (Foto: buenosaires.gob.ar)

Las nuevas tarifas del Subte y los colectivos para septiembre de 2025. (Foto: buenosaires.gob.ar)

Cuánto costará el colectivo en Provincia de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense, el boleto mínimo entre 0 y 3 km pasará de $509,39 a $529,25. Los demás tramos quedarán así:

  • 3 a 6 km: $589,59.
  • 6 a 12 km: $635.
  • 12 a 27 km: $680,47.
  • Viajes con SUBE sin nominalizar: de $841,51 hasta $1153,72.

Nuevas tarifas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

En CABA, los 31 ramales que circulan exclusivamente en el distrito también aplicarán la suba de 3,9%. Desde el 1° de septiembre, los precios serán:

  • Boleto mínimo (hasta 3 km): $526,13.
  • Recorrido de 3 a 6 km: $586,12.
  • De 6 a 12 km: $631,27.
  • De 12 a 27 km: $676,47.

En paralelo, el subte se actualizará de $1031 a $1071,20, y el premetro de $360,85 a $374,92.

en-la-ciudad-de-buenos-aires-los-cuadros-tarifarios-de-los-colectivos-tambien-subiran-39-foto-nadaniel-vides-IVTIKJKEDRFK7DCNNTZVTW4VCU
En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos tambi&eacute;n subir&aacute;n 3,9%. (Foto: NA)

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos también subirán 3,9%. (Foto: NA)

Qué pasa con las líneas nacionales del AMBA

El Gobierno nacional no aplicará aumentos en septiembre para las líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA. El boleto mínimo continuará en $451,01, tras el último incremento de 7% aplicado en julio.

Desde abril, las tarifas de colectivos y subtes en CABA y PBA se actualizan cada mes tomando como referencia la inflación más un 2% adicional sobre el cuadro previo. En lo que va de 2025, los boletos acumulan subas de 42,27% en PBA y 41,43% en CABA.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Subte colectivos Aumento
Notas relacionadas
Nuevo aumento en el transporte: cuánto cuesta el colectivo y el subte desde este 1° de julio
Aumentos de agosto: cuánto suben colectivos, subtes, alquileres, prepagas y expensas
Caos y operativo de emergencia en pleno Palermo por un gran escape de gas

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar