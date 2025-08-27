Subte y colectivos aumentan en septiembre 2025: cuánto costará viajar en CABA y PBA

las-nuevas-tarifas-del-subte-y-los-colectivos-para-septiembre-de-2025-foto-buenosairesgobar-6XTZKQQHC5H37BHDXQLN6GH2JE Las nuevas tarifas del Subte y los colectivos para septiembre de 2025. (Foto: buenosaires.gob.ar)

Cuánto costará el colectivo en Provincia de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense, el boleto mínimo entre 0 y 3 km pasará de $509,39 a $529,25. Los demás tramos quedarán así:

3 a 6 km: $589,59.

6 a 12 km: $635.

12 a 27 km: $680,47.

Viajes con SUBE sin nominalizar: de $841,51 hasta $1153,72.

Nuevas tarifas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

En CABA, los 31 ramales que circulan exclusivamente en el distrito también aplicarán la suba de 3,9%. Desde el 1° de septiembre, los precios serán:

Boleto mínimo (hasta 3 km): $526,13.

Recorrido de 3 a 6 km: $586,12.

De 6 a 12 km: $631,27.

De 12 a 27 km: $676,47.

En paralelo, el subte se actualizará de $1031 a $1071,20, y el premetro de $360,85 a $374,92.

Qué pasa con las líneas nacionales del AMBA

El Gobierno nacional no aplicará aumentos en septiembre para las líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA. El boleto mínimo continuará en $451,01, tras el último incremento de 7% aplicado en julio.

Desde abril, las tarifas de colectivos y subtes en CABA y PBA se actualizan cada mes tomando como referencia la inflación más un 2% adicional sobre el cuadro previo. En lo que va de 2025, los boletos acumulan subas de 42,27% en PBA y 41,43% en CABA.