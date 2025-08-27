El Turco García, irónico y picante por el escándalo en el Congreso: "Y después yo no puedo ser diputado"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClaudioOmarGar/status/1960752014880858586&partner=&hide_thread=false Y después yo no puedo ser diputado… https://t.co/uZiixfHs9X — Turco García (@ClaudioOmarGar) August 27, 2025

La propuesta de Claudio "Turco" García para ser candidato a diputado

Más allá de las ironías en redes, Claudio Omar García será candidato a diputado nacional acompañando a Daniel Amoroso, referente del Partido Integrar.

“A Daniel Amoroso lo conozco hace 40 años, nunca me gustó el tema de la política, pero él me pidió que lo acompañe en esto por mi experiencia en el deporte, de los clubes y el tema de las adicciones”, explicó en una entrevista con Infobae en Vivo.

El exfutbolista marcó un eje claro en sus propuestas: recorrer los clubes de la Ciudad de Buenos Aires para convertirlos en espacios de contención para niños y jóvenes.

“Mi idea sería recorrer los clubes de la Ciudad y tratar de que los chicos tengan las comidas necesarias, el apoyo social y psicológico de que cuando tengan un problema los escuchen”, señaló.

García recordó cómo en su infancia el club fue su casa: “Me brindaba cosas que no tenía en mi hogar, como agua caliente. Dos o tres horas en el club es menos tiempo en la calle, menos tiempo para las adicciones o que caigan en la delincuencia”.

Aunque su foco está puesto en el deporte, también pidió involucrarse en otras problemáticas urbanas: “Le pedí a Dani que haya un equipo para que yo pueda escuchar y me pueda meter, porque hoy yo veo que ya no hay diferencia entre la provincia y la ciudad, está sucia y descuidada, antes era abismal la diferencia”.

García admite que no proviene de una familia ligada a la política y que no pretende opinar sobre temas económicos. “Yo no puedo hablar de inflación ni nada, sería un hipócrita, solo puedo hablar de mi experiencia, yo puedo ayudar a mucha gente desde ese lado”, subrayó.

Con esa mirada, el “Turco” intenta instalar su perfil en el escenario político: el de un referente deportivo que apuesta a su historia personal y a su vínculo con los clubes para ofrecer una alternativa distinta dentro del Congreso.