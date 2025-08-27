Crimen en Areco: así fueron las últimas horas de Florencia antes de morir brutalmente asesinada.

El hallazgo del auto y la escena macabra

Fue un vecino quien, el domingo por la tarde, alertó a la Policía sobre la presencia sospechosa de un auto estacionado al costado del camino. Al llegar, los efectivos encontraron el Chevrolet Onix cerrado, con un orificio de bala en el vidrio trasero y sin las patentes colocadas.

En el interior del vehículo, yacían los cuerpos sin vida de la joven y de Suárez. Florencia presentaba múltiples impactos de bala y estaba recostada en el asiento trasero. Suárez, en tanto, tenía un disparo en la sien, cuyo proyectil rompió el vidrio trasero del lado del conductor.

Junto al auto, los peritos hallaron un trapo dentro del tanque de combustible, lo que reforzó la hipótesis de que Suárez pensaba incendiar el vehículo para destruir pruebas, pero finalmente desistió y se quitó la vida en el mismo lugar.

suarez-izquierda-fue-condenado-a-10-anos-de-prision-en-2003-por-el-crimen-de-lanzetta-derecha-foto-foto-ministerio-de-seguridad-de-buenos-aires-ig-clottalanzetta-QSZTFN7PMJDBXMWVTAGV2WKVLQ Esteban Suárez ya tenía antecedentes penales. En 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 lo condenó a 10 años de prisión por el homicidio de Claudio Lanzetta.

La primera hipótesis y los allanamientos fallidos

En un comienzo, los investigadores sospecharon que el femicidio podría haberse producido en la casa de Suárez en El Talar (Tigre) y que luego el hombre habría trasladado el cuerpo hasta Areco. Por ello se realizaron allanamientos en dos viviendas vinculadas al acusado, pero los resultados fueron negativos.

El fiscal Luis Emilio Carcagno, de la jurisdicción de Mercedes, ordenó nuevos peritajes sobre el vehículo. Allí surgió la hipótesis más firme: la pareja viajaba en el auto cuando ocurrió una discusión, que derivó en los disparos fatales contra Florencia.

La pelea en el auto: la hipótesis más fuerte

Se cree que la discusión estalló dentro del vehículo, donde Suárez extrajo un arma y efectuó al menos cuatro disparos contra su expareja. Florencia murió en el acto.

Con su cuerpo en el asiento trasero, Suárez condujo hasta San Antonio de Areco. Allí estacionó en el camino rural y, tras dudar entre incendiar el vehículo o escapar, tomó la decisión final de suicidarse con un tiro en la cabeza.

Antecedentes oscuros: el pasado criminal de Suárez

Esteban Suárez ya tenía antecedentes penales significativos. En 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 lo condenó a 10 años de prisión por el homicidio de Claudio Lanzetta, conocido en la noche porteña como “La Clota”. El hecho había ocurrido en 2001, en un departamento de Palermo.

Más tarde, en 2019, volvió a ser condenado, esta vez por lesiones graves y amenazas en un contexto de violencia de género contra otra pareja. Estuvo preso en la cárcel de San Martín y en una alcaidía de Campana hasta recuperar la libertad en junio de 2020.

Además, en abril de este año, Florencia lo había denunciado por hostigamiento, aunque no existía al momento del crimen ninguna medida cautelar en su contra.

La reconstrucción judicial

La fiscalía trabaja ahora en el análisis de las antenas telefónicas para establecer con exactitud el recorrido de la pareja antes del crimen. También se revisan las cámaras de seguridad de Nordelta y Tigre, en busca de imágenes que ayuden a esclarecer los movimientos previos.

Florencia Revah, de 31 años, vivía en Nordelta y había trabajado en varias empresas privadas, la última de ellas dedicada a la fabricación de ventiladores. Sus allegados la describen como una joven tranquila, trabajadora y de bajo perfil, que no mantenía redes sociales públicas.

Su círculo íntimo se encuentra devastado por la noticia. “Ella ya lo había denunciado, pero nunca pensamos que podía terminar así”, comentó una amiga cercana.