En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Asesinato
INVESTIGACIÓN

Crimen en Areco: así fueron las últimas horas de Florencia antes de morir brutalmente asesinada

Florencia Revah había denunciado a su ex Esteban Suárez por hostigamiento, pero volvió a encontrarse con él. Al día siguiente, ambos aparecieron muertos dentro de un auto en Areco: ella recibió cuatro disparos y él se suicidó.

Crimen en Areco: así fueron las últimas horas de Florencia antes de morir brutalmente asesinada.

Crimen en Areco: así fueron las últimas horas de Florencia antes de morir brutalmente asesinada.
Leé también Un trapo, un auto bajo un árbol y una doble muerte misteriosa: la trama que conmociona a una ciudad
Balas abandonadas, un trapo y un doble asesinato misterioso: la trama que conmociona a San Antonio de Areco. (Foto: gentileza estatodobientuc)

La joven había denunciado por hostigamiento a Suárez meses atrás, pero el sábado pasado ambos volvieron a encontrarse. El resultado fue trágico: Florencia fue asesinada de cuatro disparos dentro del auto y su ex se quitó la vida poco después.

El encuentro en Nordelta y una noche juntos

Auto San Antonio de Areco pareja muerta
Se cree que la discusi&oacute;n estall&oacute; dentro del veh&iacute;culo, donde Su&aacute;rez extrajo un arma y efectu&oacute; al menos cuatro disparos contra su expareja. Florencia muri&oacute; en el acto.

Se cree que la discusión estalló dentro del vehículo, donde Suárez extrajo un arma y efectuó al menos cuatro disparos contra su expareja. Florencia murió en el acto.

Según reconstruyeron los investigadores, el sábado por la noche Florencia estacionó su auto en una estación de servicio de Nordelta, donde residía. Allí se encontró con Suárez, quien la pasó a buscar en su Chevrolet Onix blanco. La pareja, que atravesaba un proceso de separación con antecedentes de violencia, compartió esa noche juntos.

Lo cierto es que al día siguiente sus cuerpos fueron hallados dentro del vehículo en un descampado de Areco, en un camino vecinal conocido como Yegua Muerta, detrás del Haras Vacación y a pocos metros de la Ruta Nacional N°8.

El hallazgo del auto y la escena macabra

Fue un vecino quien, el domingo por la tarde, alertó a la Policía sobre la presencia sospechosa de un auto estacionado al costado del camino. Al llegar, los efectivos encontraron el Chevrolet Onix cerrado, con un orificio de bala en el vidrio trasero y sin las patentes colocadas.

En el interior del vehículo, yacían los cuerpos sin vida de la joven y de Suárez. Florencia presentaba múltiples impactos de bala y estaba recostada en el asiento trasero. Suárez, en tanto, tenía un disparo en la sien, cuyo proyectil rompió el vidrio trasero del lado del conductor.

Junto al auto, los peritos hallaron un trapo dentro del tanque de combustible, lo que reforzó la hipótesis de que Suárez pensaba incendiar el vehículo para destruir pruebas, pero finalmente desistió y se quitó la vida en el mismo lugar.

suarez-izquierda-fue-condenado-a-10-anos-de-prision-en-2003-por-el-crimen-de-lanzetta-derecha-foto-foto-ministerio-de-seguridad-de-buenos-aires-ig-clottalanzetta-QSZTFN7PMJDBXMWVTAGV2WKVLQ
Esteban Su&aacute;rez ya ten&iacute;a antecedentes penales. En 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal N&deg;4 lo conden&oacute; a 10 a&ntilde;os de prisi&oacute;n por el homicidio de Claudio Lanzetta.

Esteban Suárez ya tenía antecedentes penales. En 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 lo condenó a 10 años de prisión por el homicidio de Claudio Lanzetta.

La primera hipótesis y los allanamientos fallidos

En un comienzo, los investigadores sospecharon que el femicidio podría haberse producido en la casa de Suárez en El Talar (Tigre) y que luego el hombre habría trasladado el cuerpo hasta Areco. Por ello se realizaron allanamientos en dos viviendas vinculadas al acusado, pero los resultados fueron negativos.

El fiscal Luis Emilio Carcagno, de la jurisdicción de Mercedes, ordenó nuevos peritajes sobre el vehículo. Allí surgió la hipótesis más firme: la pareja viajaba en el auto cuando ocurrió una discusión, que derivó en los disparos fatales contra Florencia.

La pelea en el auto: la hipótesis más fuerte

Se cree que la discusión estalló dentro del vehículo, donde Suárez extrajo un arma y efectuó al menos cuatro disparos contra su expareja. Florencia murió en el acto.

Con su cuerpo en el asiento trasero, Suárez condujo hasta San Antonio de Areco. Allí estacionó en el camino rural y, tras dudar entre incendiar el vehículo o escapar, tomó la decisión final de suicidarse con un tiro en la cabeza.

Antecedentes oscuros: el pasado criminal de Suárez

Esteban Suárez ya tenía antecedentes penales significativos. En 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 lo condenó a 10 años de prisión por el homicidio de Claudio Lanzetta, conocido en la noche porteña como “La Clota”. El hecho había ocurrido en 2001, en un departamento de Palermo.

Más tarde, en 2019, volvió a ser condenado, esta vez por lesiones graves y amenazas en un contexto de violencia de género contra otra pareja. Estuvo preso en la cárcel de San Martín y en una alcaidía de Campana hasta recuperar la libertad en junio de 2020.

Además, en abril de este año, Florencia lo había denunciado por hostigamiento, aunque no existía al momento del crimen ninguna medida cautelar en su contra.

La reconstrucción judicial

La fiscalía trabaja ahora en el análisis de las antenas telefónicas para establecer con exactitud el recorrido de la pareja antes del crimen. También se revisan las cámaras de seguridad de Nordelta y Tigre, en busca de imágenes que ayuden a esclarecer los movimientos previos.

Florencia Revah, de 31 años, vivía en Nordelta y había trabajado en varias empresas privadas, la última de ellas dedicada a la fabricación de ventiladores. Sus allegados la describen como una joven tranquila, trabajadora y de bajo perfil, que no mantenía redes sociales públicas.

Su círculo íntimo se encuentra devastado por la noticia. “Ella ya lo había denunciado, pero nunca pensamos que podía terminar así”, comentó una amiga cercana.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen Asesinato Femicidio
Notas relacionadas
Quiénes eran el hombre y la mujer hallados muertos en un auto: la terrible historia detrás
El asesino de San Antonio de Areco ya había sido condenado en 2003 por un mediático crimen
"Las maté por 8 mil pesos": el paseo por la playa que terminó con 3 mujeres brutalmente asesinadas

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar