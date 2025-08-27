Escándalo: denunciaron por estafa millonaria al nuevo novio de Jésica Cirio

En Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias contó este miércoles que denunciaaron al nuevo novio de Jésica Cirio, Nicolás Trombino, por una estafa millonaria.
En Puro Show, Fernanda Iglesias dio detalles de la grave denuncia contra Nicolás Trombino, el nuevo novio de Jésica Cirio.
"Un señor, al que le dicen Sandro, de Guernica, trabajaba en el campo del papá de Nicolás Trombino y después empieza a trabajar con Nicolás. Sandro confía ciegamente en Nicolás, trabaja con él, muy contento. Y Nicolás abre un frigorifico, lo pone a nombre de su esposa, la madre de su hijo, y sin que Sandro supiera lo pone como responsable de todo el lugar", comenzó informando Iglesias.
La periodista continuó con detalles sobre cómo se habría gestado la maniobra: "Recolectando información con la hija, parece que le daba papeles para firmar y le decía 'esto es por el salario familiar', y él, que confiaba y según su hija es casi analfabeto, firmaba todo porque no tenía ese poder de comprensión de leer un documento. Quedó engrapado como director de esa empresa y Nicolás nunca pagó los impuestos".
"Entonces, hace dos años le llega una denuncia a este señor por evasión de impuestos. Debe 400 millones de pesos. El señor se presenta en el juzgado de La Plata, explica todo, tuvo que ir a una indagatoria, es un delito penal, sigue procesado. Esto le impide a él jubilarse, pensionarse, hacer un montón de cosas que necesitaría porque tiene problemas de salud", explicó.
Fernanda Iglesias lanzó una inesperada primicia el último viernes en Puro Show (El Trece): Jésica Cirio estaría comenzando una nueva relación sentimental.
“Esta información surge porque la vieron en el edificio donde él vive. Como ella no puede con su genio, se levantó, después de estar con él toda la noche, se fue a entrenar al gimnasio del edificio. Ahí, la vieron, la vieron con él, él la estaba filmando”, relató la periodista, quien además afirmó: “Confirmamos que son novios, que están saliendo, que se están conociendo”.
Respecto al lugar donde se habría producido el encuentro, Iglesias brindó más detalles: “El departamento, por supuesto, queda en Puerto Madero” y añadió: “Uno de los edificios más lindos de Puerto Madero, es una especie de palacio”.
Sobre el origen del vínculo entre Cirio y su nuevo novio, explicó: “Por amigos en común y por gente de la política, porque él estuvo involucrado en la política. Él trabajaba o apoyaba a Daniel Scioli y a Pepe Scioli”.
Más adelante, reveló la identidad del hombre en cuestión: Nicolás Trombino. “El señor tiene unos 45 años, tiene un hijo de unos 18 años. Él es dueño de un supermercado mayorista en Guernica”, detalló Iglesias.
Es importante recordar que Jésica Cirio viene de atravesar meses de alta exposición mediática tras su escandalosa separación de Elías Piccirillo.