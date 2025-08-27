Escándalo: denunciaron por estafa millonaria al nuevo novio de Jésica Cirio

Embed

Afirman que Jesica Cirio encontró el amor otra vez: quién es su supuesto novio

Fernanda Iglesias lanzó una inesperada primicia el último viernes en Puro Show (El Trece): Jésica Cirio estaría comenzando una nueva relación sentimental.

“Esta información surge porque la vieron en el edificio donde él vive. Como ella no puede con su genio, se levantó, después de estar con él toda la noche, se fue a entrenar al gimnasio del edificio. Ahí, la vieron, la vieron con él, él la estaba filmando”, relató la periodista, quien además afirmó: “Confirmamos que son novios, que están saliendo, que se están conociendo”.

Respecto al lugar donde se habría producido el encuentro, Iglesias brindó más detalles: “El departamento, por supuesto, queda en Puerto Madero” y añadió: “Uno de los edificios más lindos de Puerto Madero, es una especie de palacio”.

Sobre el origen del vínculo entre Cirio y su nuevo novio, explicó: “Por amigos en común y por gente de la política, porque él estuvo involucrado en la política. Él trabajaba o apoyaba a Daniel Scioli y a Pepe Scioli”.

Más adelante, reveló la identidad del hombre en cuestión: Nicolás Trombino. “El señor tiene unos 45 años, tiene un hijo de unos 18 años. Él es dueño de un supermercado mayorista en Guernica”, detalló Iglesias.

Es importante recordar que Jésica Cirio viene de atravesar meses de alta exposición mediática tras su escandalosa separación de Elías Piccirillo.