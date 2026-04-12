Conmoción en Almirante Brown: mataron a un hombre cuando esperaba el colectivo

El balazo impactó en su brazo derecho, tras lo cual los agresores le arrebataron sus pertenencias y escaparon del lugar. Gravemente herido, Mansilla se desvaneció y cayó en la vereda. Un llamado al 911 alertó a la Policía, pero al llegar los efectivos ya lo encontraron sin vida.

Peritos confirmaron el fallecimiento en el lugar y constataron la herida de arma de fuego. No obstante, también se investiga si la víctima pudo haber sufrido un paro cardíaco, ya que tenía antecedentes de salud.

image

El celular, clave para detener a los sospechosos

La investigación avanzó rápidamente gracias a un dato clave: el celular robado a la víctima, un dispositivo corporativo de la empresa Edenor.

A través de la geolocalización, los investigadores lograron rastrear el teléfono hasta una vivienda en Guernica.

Con esa información, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora llevaron adelante un allanamiento de urgencia que permitió la detención de dos sospechosos, de 26 y 30 años.

Durante el operativo, además, se secuestraron motos, teléfonos celulares -incluido el de la víctima-, un arma de fuego, municiones y otros elementos de interés para la causa.

El caso quedó en manos de la UFI N°1 descentralizada de Almirante Brown, que lo caratuló como “homicidio en ocasión de robo agravado”.

Mientras tanto, el crimen generó conmoción entre vecinos y reavivó la preocupación por la inseguridad en la zona, especialmente en situaciones cotidianas como esperar el colectivo para ir a trabajar.