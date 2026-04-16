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Se filmó manejando a casi 200 km/h y lo publicó: qué sanción le espera

Un joven de 25 años difundió el video en el que circula a alta velocidad mientras usa el celular y canta al ritmo de una guaracha.

Se filmó manejando a casi 200 km/h y lo publicó: qué sanción le espera

El video comienza con la imagen del velocímetro superando los 190 km/h. Un joven de 25 años publicó en sus redes sociales una grabación en la que se lo ve manejando su camioneta a alta velocidad, presuntamente sobre la Ruta Nacional 5, mientras manipula el celular y canta.

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Cómo fueron los últimos minutos de vida de la pareja que murió encerrada en un auto en el temporal de Tucumán. (Foto: A24.com)

“Vamos para arriba / Yo no lo vi ni tampoco lo veo / Código de barrio, sordo, mudo y ciego / Pronta libertad para mi compañero / Que no llegamos para la ambición y el dinero”, se lo escucha entonar mientras suena Session Guaratech #1, del artista argentino Kid Wazi, producida por Martín Moreno, un tema que circuló con fuerza en la escena urbana.

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No era la primera vez que el conductor exhibía conductas imprudentes. En otras publicaciones, ya se lo había visto descender de su vehículo en movimiento y realizar maniobras riesgosas sobre la arena durante el verano, siempre al mando de la misma camioneta.

Esta vez, sin embargo, su accionar quedó bajo la lupa. Además de la conducción peligrosa, considerada un agravante según la Ley Nacional de Tránsito, el joven superó ampliamente el límite permitido en rutas, fijado en 110 km/h, lo que configura una infracción grave.

Ante esta situación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de su licencia ante la jurisdicción correspondiente, al considerar que puso en riesgo su vida y la de terceros. El organismo puede pedir la suspensión preventiva de la licencia cuando detecta posibles condiciones de ineptitud para conducir.

El procedimiento contempla la notificación del conductor y su sometimiento a una reevaluación, con exámenes destinados a determinar si se encuentra apto para manejar en la vía pública.

En términos judiciales, este tipo de conductas puede encuadrarse en la figura de “culpa temeraria”, que habilita sanciones más severas aun sin intención directa de causar daño, al entender que existe un desprecio evidente por la seguridad ajena.

El Código Penal prevé para estos casos penas de entre seis meses y tres años de prisión, además de la inhabilitación para conducir.

Operativo e infacciones

Durante el último verano, más de un millón de vehículos fueron controlados en operativos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En ese marco, se detectaron 3.672 conductores con alcoholemia positiva y se labraron 23.527 infracciones. También se retuvieron 6.421 licencias y se inmovilizaron 1.605 vehículos por distintas irregularidades, entre ellas la falta de revisión técnica obligatoria, patentes adulteradas, falta de uso del cinturón de seguridad, ausencia de seguro y documentación.

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