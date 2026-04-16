Alerta en escuelas de todo el país: cómo sigue la investigación por las amenazas de tiroteos
Los episodios registrados en baños de diferentes establecimientos educativos en varias provincias provocaron la activación de protocolos de seguridad y llevaron a las autoridades a rastrear a los instigadores del hecho.
Cómo sigue la investigación por amenazas de tiroteos.
Una serie de amenazas de tiroteoen escuelas de distintas provincias encendió la alarma en todo el país y derivó en operativos de seguridad. El objetivo es determinar si se trata de situaciones reales o de un desafío viral difundido en redes sociales.
El fenómeno, que se replicó en Córdoba, Mendoza, Jujuy y Entre Ríos, generó preocupación en la comunidad educativa y obligó a activar protocolos de emergencia en múltiples establecimientos. A su vez, esta serie de amenazas expresadas en baños escolares también llegó al AMBA y la fecha para llevar a cabo las acciones coinciden para este viernes 17 de abril.
El primer caso se detectó en la ciudad cordobesa de La Falda, donde en el Ipem 142 apareció una inscripción en un baño que advertía: “Mañana 15/4 tiroteo. No vengan”. A partir de ese momento, comenzaron a registrarse mensajes similares en al menos nueve escuelas de la provincia.
Las autoridades vinculan estos hechos con un posible reto viral que circula en TikTok, lo que explicaría la repetición del mismo mensaje en distintos puntos del país.
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Las amenazas responden a un patrón común y podrían formar parte de un desafío en redes sociales. En paralelo, la Justicia ya identificó a un adolescente presuntamente involucrado y ordenó el secuestro de su celular y otros dispositivos.
Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que no se trata de una simple “travesura”, sino de un delito que puede tener consecuencias penales.
Mendoza, Jujuy y Entre Ríos: el fenómeno se expande
En Mendoza se detectaron al menos 25 casos con la misma modalidad: mensajes escritos en baños que alertaban sobre supuestos ataques. La situación llevó a reforzar controles, limitar el ingreso de objetos a las escuelas y revisar espacios comunes.
También se registraron amenazas en distintas localidades de Jujuy, donde se realizaron evacuaciones preventivas y peritajes en los edificios escolares. En Entre Ríos, un episodio en una escuela de Concordia derivó en la intervención de la Policía Científica.
Protocolos, evacuaciones y preocupación de las familias
Ante la seguidilla de amenazas, las autoridades educativas y de seguridad desplegaron operativos en cada institución afectada, con presencia policial y monitoreo permanente.
En algunos casos, los padres decidieron retirar a sus hijos o manifestarse frente a las escuelas, mientras que los gobiernos provinciales trabajan en la elaboración de protocolos específicos para este tipo de situaciones.