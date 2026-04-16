Alerta en escuelas de todo el país: cómo sigue la investigación por las amenazas de tiroteos

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Las amenazas responden a un patrón común y podrían formar parte de un desafío en redes sociales. En paralelo, la Justicia ya identificó a un adolescente presuntamente involucrado y ordenó el secuestro de su celular y otros dispositivos.

Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que no se trata de una simple “travesura”, sino de un delito que puede tener consecuencias penales.

Mendoza, Jujuy y Entre Ríos: el fenómeno se expande

En Mendoza se detectaron al menos 25 casos con la misma modalidad: mensajes escritos en baños que alertaban sobre supuestos ataques. La situación llevó a reforzar controles, limitar el ingreso de objetos a las escuelas y revisar espacios comunes.

KTQVJEZGJJD77FUV2FEG6VBFRU Las autoridades educativas reforzaron la comunicación con las familias ante la repetición de advertencias sobre tiroteos.

También se registraron amenazas en distintas localidades de Jujuy, donde se realizaron evacuaciones preventivas y peritajes en los edificios escolares. En Entre Ríos, un episodio en una escuela de Concordia derivó en la intervención de la Policía Científica.

Protocolos, evacuaciones y preocupación de las familias

Ante la seguidilla de amenazas, las autoridades educativas y de seguridad desplegaron operativos en cada institución afectada, con presencia policial y monitoreo permanente.

Captura Las investigaciones incluyeron el secuestro de celulares y otros elementos para determinar el origen de las amenazas escritas.

En algunos casos, los padres decidieron retirar a sus hijos o manifestarse frente a las escuelas, mientras que los gobiernos provinciales trabajan en la elaboración de protocolos específicos para este tipo de situaciones.