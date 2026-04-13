Quedó atrapada en un colectivo por la mochila y murió: los desgarradores mensajes de sus papás

“Tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos”, expresaron.

“Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo”, agregaron, en una despedida que conmovió a toda la comunidad médica.

Cómo fue el accidente

El hecho ocurrió cuando la joven descendía por la puerta del medio de un colectivo. En ese momento, la puerta se cerró de forma repentina y atrapó su mochila.

Al intentar liberarse, Bárbara cayó al pavimento justo cuando el vehículo arrancaba, lo que provocó el fatal desenlace.

Tras el hecho, intervino personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad, que trabajó en el lugar para preservar pruebas.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, que ordenó la detención del conductor, un hombre de 41 años.

Además, se dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil y la realización de un test de alcoholemia por parte de la División de Ingeniería Vial Forense.

El expediente fue caratulado como “averiguación de homicidio” y los testimonios de los pasajeros serán claves para reconstruir cómo ocurrió el accidente y definir la situación judicial del chofer.