Tenía 16 años, se negó a hacer algo ilegal y le costó la vida: la venganza que sacude a Rosario

La causa quedó en manos de la fiscal Marisol Fabbro, quien encabeza las actuaciones junto al equipo de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva, un área especializada en crímenes complejos y de alto impacto social.

Desde la Fiscalía indicaron que se están llevando adelante peritajes forenses exhaustivos y una revisión minuciosa de cámaras de seguridad públicas y privadas, incluidas imágenes de domos de 360 grados que monitorean el predio del club y las calles aledañas. Uno de los principales interrogantes es si Yahir fue asesinado en el lugar donde apareció su cuerpo o si fue trasladado luego del ataque.

Cancha muerte Yahir Rosario El cuerpo de Yahir Thiago González fue hallado junto al alambrado que delimita la cancha de fútbol del Club Infantil Libertad.

Un historial de amenazas y ataques armados

La muerte de Yahir no fue un hecho aislado. El adolescente arrastraba un historial de violencia que se remonta al menos a un año atrás, cuando comenzó a ser blanco de amenazas y ataques armados por parte de Los Menores, una banda narco que opera en el sector de Parque Oeste.

Según surge de registros judiciales y policiales, el joven se negó a participar de la estructura de venta de estupefacientes de la organización, una decisión que lo convirtió en objetivo. Testimonios incorporados a distintas causas describen un patrón de persecución sistemática contra adolescentes que intentan desvincularse de la banda.

El episodio más grave ocurrió el 1° de noviembre de 2024, cuando Bruno Ayala, luego condenado a ocho años de prisión, le disparó en ambas piernas mientras Yahir compartía una bebida con amigos en la vía pública. El ataque no fue el último.

Dos días después, Ayala volvió a buscarlo en la zona de Cerrito al 5500 y efectuó nuevos disparos con una pistola calibre 9 milímetros. En esa ocasión, Yahir logró salir ileso, pero una vecina que pasaba por el lugar recibió un tiro en la cabeza y sobrevivió de milagro. Ese hecho terminó de confirmar que la violencia no distinguía objetivos secundarios.

Detenciones previas y un entorno marcado por la violencia

El expediente judicial también da cuenta de otro episodio que ilustra el clima de extrema inseguridad en el que vivía el adolescente. El 1° de abril de 2024, Yahir fue detenido por la Policía tras un tiroteo contra los ocupantes de un vehículo en la esquina de Rouillón y Pasco.

Durante ese operativo, los agentes secuestraron una tumbera, un arma de fabricación casera, con proyectiles calibre .22 largo. Según declaró entonces el joven, portaba el arma para defenderse de Los Tripi, otra banda narco de peso que históricamente disputa el control territorial del complejo Fonavi en Parque Oeste.

Ese dato expone una realidad cruda: la naturalización de la violencia armada entre adolescentes, atrapados en una disputa que excede cualquier conflicto individual y se inscribe en una guerra por el control del narcomenudeo.