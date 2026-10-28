"Ingresó un niño y los otros dos lo...": revelaron la hipótesis sobre la muerte de los 3 primitos de 4 y 5 años en Chaco

Cómo habría sido la secuencia que terminó con la muerte de los tres nenes en Chaco

Las primeras líneas de investigación apuntan a que los tres pequeños habrían llegado hasta la represa durante la tarde del domingo. Según la explicación brindada por Fernando Romero, la principal hipótesis sostiene que los nenes ingresaron al agua uno detrás del otro.

El jefe policial describió la posible secuencia a partir de los primeros datos recopilados por los investigadores. La reconstrucción preliminar contempla que uno de los chicos habría entrado primero a la represa y que sus dos acompañantes lo habrían seguido.

De acuerdo con Romero, los tres nenes habrían muerto ahogados durante la tarde. No obstante, las autoridades todavía deben establecer con precisión qué ocurrió desde el momento en que los pequeños se alejaron de la vivienda hasta el hallazgo de sus cuerpos.

Entre los aspectos que forman parte de la investigación se encuentran:

El momento en que los chicos llegaron a la represa: los investigadores buscan reconstruir sus movimientos durante las horas previas al hallazgo.

La posible secuencia de ingreso al agua: la hipótesis inicial plantea que uno de los nenes habría entrado primero y que los otros dos lo siguieron.

Las circunstancias de las muertes: las autopsias permitirán avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento.

La ausencia de indicios iniciales de violencia: según las primeras precisiones policiales, hasta ese momento no se habían detectado signos de violencia en los cuerpos.

Estos elementos forman parte de una primera aproximación al caso y no constituyen una reconstrucción definitiva de lo sucedido.

La hipótesis del ingreso sucesivo a la represa deberá ser contrastada con las pruebas obtenidas durante el operativo y con los resultados de los estudios forenses. Por ese motivo, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si los hechos ocurrieron de la manera que se presume inicialmente.

Qué dijo el jefe de la Policía de Chaco sobre la muerte de los tres primitos

Fernando Romero fue una de las primeras autoridades en aportar información sobre las circunstancias que se investigan. Al referirse a la posible secuencia, explicó que los niños habrían llegado caminando hasta la represa y que, por tratarse de pequeños de corta edad, uno podría haber seguido al otro sin advertir el peligro.

La explicación policial apunta a que los tres nenes habrían ingresado al agua de manera consecutiva, aunque todavía no existe una confirmación definitiva sobre esa dinámica.

La principal hipótesis también ubica las muertes durante la tarde del domingo, varias horas antes de que se concretara el hallazgo de los cuerpos. La diferencia entre el momento estimado de la tragedia y el inicio de la búsqueda constituye uno de los puntos que los investigadores intentan precisar.

Por ahora, las autoridades no dieron por cerrada ninguna de las líneas necesarias para establecer qué pasó en la represa.

La ausencia de signos de violencia mencionada en los primeros informes policiales representa un dato relevante para la investigación, pero no reemplaza los estudios médicos y forenses. Las autopsias serán fundamentales para determinar las causas de las muertes y aportar información que permita confirmar o descartar la hipótesis inicial.

En esta etapa, los investigadores deben reunir los distintos elementos del caso antes de establecer una conclusión sobre la tragedia.

Cómo comenzó la búsqueda de los tres primitos en Corzuela

La búsqueda de los pequeños comenzó después de que sus familiares advirtieran que no podían encontrarlos. Según la información brindada por el jefe policial, a los nenes se les perdió el rastro cerca de las 19 del domingo, mientras que la denuncia por su desaparición se realizó alrededor de las 21.

Antes de desaparecer, los chicos habían estado en una vivienda del barrio Obrero de Corzuela, localidad chaqueña en la que se desarrolló el operativo.

De acuerdo con los primeros datos difundidos, los pequeños habían quedado al cuidado de su abuela política mientras el padre de los dos hermanitos viajaba hacia Las Breñas para atender una situación familiar relacionada con un pariente enfermo.

Cuando el hombre regresó, recibió la información de que los nenes habían salido de la casa y que no se conocía su paradero.

La preocupación de la familia dio paso a la búsqueda, que movilizó a los equipos de emergencia y a las autoridades locales. Con el correr de las horas, el operativo se concentró en la localización de los pequeños y en la revisión de los posibles lugares a los que podrían haberse dirigido.

La denuncia se formalizó durante la noche, después de que se advirtiera que los chicos no estaban en la vivienda. A partir de ese momento, se desplegaron las tareas para intentar encontrarlos.

El caso tuvo un desenlace trágico cuando los equipos de búsqueda localizaron los cuerpos en una represa de la localidad.

Dónde encontraron los cuerpos de los tres nenes en Chaco

El operativo terminó con el hallazgo de los tres pequeños en una represa de Corzuela. Los primeros en intervenir fueron los Bomberos Voluntarios, que encontraron inicialmente a uno de los niños.

Aproximadamente treinta minutos después, los rescatistas localizaron a los otros dos en el mismo lugar.

La secuencia del hallazgo permitió confirmar el peor desenlace para la familia, que había iniciado la búsqueda después de perder contacto con los chicos durante la tarde.

A partir de ese momento, las actuaciones dejaron de concentrarse exclusivamente en la localización de los menores y pasaron a enfocarse en esclarecer las circunstancias de sus muertes.

La represa se convirtió en el punto central de la investigación, debido a que allí fueron encontrados los tres cuerpos y a que las primeras hipótesis ubican en ese lugar los hechos que desencadenaron la tragedia.

Los investigadores deberán establecer cuánto tiempo transcurrió entre la desaparición y el fallecimiento de los pequeños, además de determinar si es posible reconstruir con mayor precisión cómo llegaron hasta el agua.

Por el momento, el hallazgo de los cuerpos constituye el principal punto de partida para esclarecer lo ocurrido, mientras las autoridades avanzan con las diligencias correspondientes.

Qué falta esclarecer en la investigación por la muerte de los tres primitos

La investigación continúa abierta y todavía quedan interrogantes por responder. Aunque la principal hipótesis apunta a un ahogamiento accidental, las autoridades esperan contar con los resultados de las autopsias para establecer las causas de las muertes.

Los estudios forenses serán importantes para determinar si los resultados son compatibles con la reconstrucción inicial planteada por la Policía de Chaco.

Al mismo tiempo, la Fiscalía y los equipos especializados deberán analizar los datos reunidos durante la búsqueda y las circunstancias en las que los chicos se alejaron de la vivienda.

Entre las cuestiones que todavía deben esclarecerse se destacan:

La causa precisa de las tres muertes, a partir de los resultados de las autopsias.

La secuencia de los hechos en la represa, incluida la posible entrada de los niños al agua uno detrás del otro.

El horario en que ocurrió la tragedia, ya que las primeras estimaciones ubican las muertes durante la tarde del domingo.

Los movimientos de los pequeños antes de desaparecer, para reconstruir cómo llegaron hasta el lugar.

La confirmación o el descarte de la hipótesis inicial, mediante el análisis conjunto de las pruebas y los informes forenses.

Hasta que se conozcan esos resultados, las autoridades deberán mantener la cautela al momento de establecer cómo se produjo el episodio.

La falta de indicios iniciales de violencia fue mencionada por la Policía, pero la investigación todavía necesita completar los estudios necesarios para determinar las circunstancias del fallecimiento de los tres chicos.

La tragedia de Corzuela continúa bajo investigación. Mientras la familia atraviesa el dolor por la muerte de los pequeños, la Fiscalía busca establecer con precisión qué sucedió en la represa y cuáles fueron las causas del desenlace.