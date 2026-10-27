En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
chofer
Viaje
Video

Denunció que un chofer de aplicación la agredió durante un viaje y grabó el momento

La discusión comenzó porque el chofer no tenía TelePASE y se negó a circular por la autopista. La pasajera grabó parte del episodio y presentó una denuncia policial.

Denunció que un chofer de aplicación la golpeó durante un viaje. (Foto: captura

Denunció que un chofer de aplicación la golpeó durante un viaje. (Foto: captura, mejorada con IA)

Una joven denunció que fue insultada y agredida físicamente por un conductor de Uber durante un viaje en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero. El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes, luego de una discusión por el recorrido elegido por el chofer, y quedó registrado en un video que la pasajera grabó con su celular.

Leé también Debatían cómo regular Uber y terminaron a las trompadas en pleno Concejo Deliberante
Taxistas y choferes de Uber debatían sobre la regulación de la actividad y se agarraron a las piñas. (Foto: A24).

La mujer, identificada como Florencia, había solicitado un auto para trasladarse desde la zona norte del conurbano bonaerense hasta el barrio porteño de Palermo. Sin embargo, el conflicto comenzó cuando el conductor le informó que no utilizaría la autopista porque no contaba con TelePASE, pese a que ella había elegido esa opción y estaba dispuesta a pagar el peaje.

La discusión fue aumentando de intensidad hasta que el hombre le exigió que bajara del vehículo. Según denunció la pasajera, el chofer terminó golpeándola cuando intentó obligarla a descender, mientras ella gritaba desesperadamente para pedir ayuda.

De acuerdo con el relato de Florencia, el viaje había sido solicitado durante la madrugada del lunes con destino a Palermo. Al momento de elegir el recorrido, había seleccionado la alternativa que incluía circular por autopista y abonar el peaje correspondiente.

Sin embargo, después de avanzar algunas cuadras, el conductor le comunicó que tomaría la colectora porque no tenía habilitado el sistema TelePASE. La decisión modificó considerablemente el tiempo estimado del traslado: el recorrido pasó de aproximadamente 30 minutos a 50 minutos.

La joven le cuestionó que no hubiera informado esa situación antes de comenzar el viaje, ya que había elegido la autopista precisamente para llegar más rápido a destino.

El reclamo desencadenó una discusión que fue subiendo de tono. En ese contexto, el conductor le indicó que debía abandonar el vehículo y solicitar otro servicio. “Ahí está el hospital, te bajás ahí y se terminó el problema. Hay policía y todo. La verdad que tenés un problema, hacete ver”, se escucha decir al hombre en la grabación.

Florencia rechazó la posibilidad de descender en ese sector porque consideraba que no era un lugar seguro para quedarse sola durante la madrugada. En cambio, le pidió que la acercara hasta una estación de servicio donde pudiera esperar otro vehículo. “Mirá que me voy a bajar sola acá, que está lleno de villas. Bajame en una YPF”, le respondió durante el intercambio.

Los gritos de la joven cuando el conductor intentó bajarla

La situación se agravó cuando el auto llegó a las inmediaciones del Hospital Carrillo, en Caseros. En ese lugar, el chofer volvió a exigirle que descendiera del vehículo y comenzó a insultarla, según quedó registrado en el video difundido por la pasajera. “Qué densa que sos, hermana, bajate, loca de mierda”, se escucha decir al conductor.

De acuerdo con la denuncia, el hombre pasó de las agresiones verbales al contacto físico cuando intentó sacar a Florencia del automóvil. La joven aseguró que el chofer la agarró de una mano, le dio manotazos y la pateó mientras trataba de obligarla a bajar.

En medio del episodio, comenzó a gritar para alertar a las personas que pudieran encontrarse cerca y pedir que interviniera la Policía. “¡Ayuda, me está pegando!”, exclamó durante la grabación. También intentó dejar constancia de lo que estaba ocurriendo y advirtió que había registrado la situación con su teléfono. “Me pegó el Uber, lo tengo grabado. Me pegó”, gritó.

Las imágenes y el audio se convirtieron en uno de los principales elementos difundidos sobre el episodio, aunque las circunstancias de la agresión deberán ser determinadas por la investigación.

Qué lesiones denunció la pasajera después del violento episodio

Tras lo ocurrido, Florencia contó públicamente cómo había sido el enfrentamiento con el conductor y aseguró que sufrió lesiones durante el intento de hacerla descender del vehículo. En declaraciones televisivas, explicó que el hombre la tomó de una mano y comenzó a agredirla con manotazos y patadas.

Según su testimonio, cuando finalmente llegó a su domicilio comenzó a notar las consecuencias físicas del episodio. La joven afirmó que tenía un brazo y un tobillo hinchados, molestias que atribuyó a los golpes recibidos durante el enfrentamiento.

Además del dolor físico, relató el temor que sintió cuando el conductor le exigió abandonar el automóvil en un lugar donde no quería quedarse sola. La pasajera sostuvo que su intención inicial había sido resolver la discusión sobre el recorrido y continuar el viaje, pero que el conflicto terminó escalando hasta convertirse en una situación de violencia.

La denuncia contra el conductor de Uber y qué investiga la Justicia

Después del episodio, Florencia presentó una denuncia formal ante la Policía para que se investigara el comportamiento del conductor. La presentación busca esclarecer cómo se desarrolló la discusión, en qué circunstancias se produjo el contacto físico y qué responsabilidades podrían corresponderle al chofer.

El video grabado por la pasajera podría resultar relevante para reconstruir parte de la secuencia, junto con su declaración y otros elementos que eventualmente se incorporen a la causa. Hasta el momento, no se informó sobre una detención ni sobre posibles medidas adoptadas contra el conductor.

Tampoco trascendieron precisiones acerca de eventuales sanciones por parte de la plataforma de transporte. La investigación deberá determinar las circunstancias de lo sucedido y establecer si existieron conductas que constituyan un delito.

En pocas palabras

  • Denuncia: Joven denunció ser agredida por chofer de Uber tras discusión por el recorrido en Caseros.
  • Video: La pasajera grabó parte del incidente, que incluyó insultos y forcejeos al intentar bajarla del auto.
  • Investigación: La policía investiga el hecho, con el video y la denuncia de la pasajera como principales elementos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
chofer Viaje Video Aplicación
Notas relacionadas
El dramático episodio que padeció Juli Poggio con un conductor de Uber
Para siempre, cambia Uber: nueva función que cambia los viajes pero solamente la podrán usar estos usuarios
Tragedia: murieron la madre y la tía de un penitenciario secuestrado durante una toma de rehén

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar