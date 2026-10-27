Denunció que un chofer de aplicación la agredió durante un viaje y grabó el momento

Sin embargo, después de avanzar algunas cuadras, el conductor le comunicó que tomaría la colectora porque no tenía habilitado el sistema TelePASE. La decisión modificó considerablemente el tiempo estimado del traslado: el recorrido pasó de aproximadamente 30 minutos a 50 minutos.

La joven le cuestionó que no hubiera informado esa situación antes de comenzar el viaje, ya que había elegido la autopista precisamente para llegar más rápido a destino.

El reclamo desencadenó una discusión que fue subiendo de tono. En ese contexto, el conductor le indicó que debía abandonar el vehículo y solicitar otro servicio. “Ahí está el hospital, te bajás ahí y se terminó el problema. Hay policía y todo. La verdad que tenés un problema, hacete ver”, se escucha decir al hombre en la grabación.

Florencia rechazó la posibilidad de descender en ese sector porque consideraba que no era un lugar seguro para quedarse sola durante la madrugada. En cambio, le pidió que la acercara hasta una estación de servicio donde pudiera esperar otro vehículo. “Mirá que me voy a bajar sola acá, que está lleno de villas. Bajame en una YPF”, le respondió durante el intercambio.

Los gritos de la joven cuando el conductor intentó bajarla

La situación se agravó cuando el auto llegó a las inmediaciones del Hospital Carrillo, en Caseros. En ese lugar, el chofer volvió a exigirle que descendiera del vehículo y comenzó a insultarla, según quedó registrado en el video difundido por la pasajera. “Qué densa que sos, hermana, bajate, loca de mierda”, se escucha decir al conductor.

De acuerdo con la denuncia, el hombre pasó de las agresiones verbales al contacto físico cuando intentó sacar a Florencia del automóvil. La joven aseguró que el chofer la agarró de una mano, le dio manotazos y la pateó mientras trataba de obligarla a bajar.

En medio del episodio, comenzó a gritar para alertar a las personas que pudieran encontrarse cerca y pedir que interviniera la Policía. “¡Ayuda, me está pegando!”, exclamó durante la grabación. También intentó dejar constancia de lo que estaba ocurriendo y advirtió que había registrado la situación con su teléfono. “Me pegó el Uber, lo tengo grabado. Me pegó”, gritó.

Las imágenes y el audio se convirtieron en uno de los principales elementos difundidos sobre el episodio, aunque las circunstancias de la agresión deberán ser determinadas por la investigación.

Qué lesiones denunció la pasajera después del violento episodio

Tras lo ocurrido, Florencia contó públicamente cómo había sido el enfrentamiento con el conductor y aseguró que sufrió lesiones durante el intento de hacerla descender del vehículo. En declaraciones televisivas, explicó que el hombre la tomó de una mano y comenzó a agredirla con manotazos y patadas.

Según su testimonio, cuando finalmente llegó a su domicilio comenzó a notar las consecuencias físicas del episodio. La joven afirmó que tenía un brazo y un tobillo hinchados, molestias que atribuyó a los golpes recibidos durante el enfrentamiento.

Además del dolor físico, relató el temor que sintió cuando el conductor le exigió abandonar el automóvil en un lugar donde no quería quedarse sola. La pasajera sostuvo que su intención inicial había sido resolver la discusión sobre el recorrido y continuar el viaje, pero que el conflicto terminó escalando hasta convertirse en una situación de violencia.

La denuncia contra el conductor de Uber y qué investiga la Justicia

Después del episodio, Florencia presentó una denuncia formal ante la Policía para que se investigara el comportamiento del conductor. La presentación busca esclarecer cómo se desarrolló la discusión, en qué circunstancias se produjo el contacto físico y qué responsabilidades podrían corresponderle al chofer.

El video grabado por la pasajera podría resultar relevante para reconstruir parte de la secuencia, junto con su declaración y otros elementos que eventualmente se incorporen a la causa. Hasta el momento, no se informó sobre una detención ni sobre posibles medidas adoptadas contra el conductor.

Tampoco trascendieron precisiones acerca de eventuales sanciones por parte de la plataforma de transporte. La investigación deberá determinar las circunstancias de lo sucedido y establecer si existieron conductas que constituyan un delito.