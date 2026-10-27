Mataron a un burro premiado en un pueblo y hay dos detenidos

El animal, de pelaje pardo y temperamento manso, era especialmente querido por los vecinos y los niños de la localidad. Su ausencia fue advertida por uno de sus cuidadores, quien presentó la denuncia correspondiente y dio inicio a la investigación.

Los efectivos del Departamento de Investigaciones de la Policía de La Rioja, bajo las directivas del oficial principal Mauro Hernández, comenzaron a reconstruir lo ocurrido. Una de las primeras medidas consistió en seguir las huellas que partían desde el corral donde se encontraba el burro.

El recorrido condujo a los investigadores hasta una finca situada en las afueras de Barrancas de Otacio, donde encontraron vísceras y manchas de sangre. Esos indicios reforzaron la sospecha de que el animal había sido sacrificado después de ser sustraído y, a partir de los elementos reunidos, los investigadores continuaron las diligencias hasta identificar distintos domicilios vinculados con los sospechosos.

El animal participaba de las celebraciones del Domingo de Ramos.

La investigación avanzó con una serie de procedimientos judiciales realizados en distintos barrios de Aimogasta. Uno de los domicilios identificados durante las averiguaciones fue una vivienda ubicada sobre la calle Catamarca, vinculada con José Guillermo Oliva, de 36 años.

La jueza de Instrucción Sandra del Valle Molina, junto con el perito en criminalística Emmanuel Stubbia, intervino en las diligencias destinadas a reunir pruebas. Posteriormente, la magistrada ordenó un allanamiento en una casa del barrio Estación, perteneciente a Nancy Raquel Juárez, de 55 años.

Durante el procedimiento, los policías encontraron abundantes cortes de carne colocados sobre una mesa, que fueron secuestrados por disposición judicial. Sin embargo, el operativo también permitió localizar a uno de los sospechosos.

Franco Agüero, de 32 años, fue encontrado escondido debajo de una cama dentro del inmueble y quedó detenido en ese momento. Horas después, los investigadores localizaron a Oliva en una propiedad del barrio Universitario, donde también fue arrestado.

Quién era Manincho, el burro campeón mundial

Manincho tenía cinco años y se había convertido en uno de los animales más conocidos de Aimogasta. Su popularidad estaba relacionada con dos actividades que forman parte de la vida social y cultural de la localidad: el Festival del Burro y las celebraciones religiosas de Semana Santa.

En el festival había obtenido el reconocimiento de campeón mundial, un título que lo convirtió en una figura destacada entre los participantes y asistentes. Pero su vínculo con los vecinos iba mucho más allá de esa distinción.

Cada año, durante el Domingo de Ramos, Manincho participaba de la representación religiosa que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. En esa ceremonia acompañaba al párroco y formaba parte de una tradición que reunía a familias, catequistas y fieles.

La despedida de la parroquia que recibía a Manincho cada Domingo de Ramos

La Comunidad Parroquial de la Inmaculada Concepción de Aimogasta también manifestó su dolor mediante un comunicado firmado junto con el párroco, catequistas y fieles. La institución recordó que el animal había formado parte durante años de las celebraciones de Semana Santa y que su presencia ayudaba a representar uno de los momentos centrales de la tradición cristiana.

“Manincho era parte de nuestra catequesis viva; cada Domingo de Ramos nos acompañaba a revivir la entrada de Jesús en Jerusalén. Que haya sido sacrificado con crueldad nos duele como comunidad creyente y nos hiere como sociedad”, expresaron.

Desde la parroquia destacaron el lugar que ocupaba el burro dentro de las actividades religiosas y el afecto que despertaba entre quienes asistían a las ceremonias. La noticia de su muerte también generó tristeza entre las familias que lo veían año tras año durante la representación del Domingo de Ramos.

El animal fue robado del corral donde vivía y posteriormente faenado.

Qué pena podrían enfrentar los detenidos por el robo de Manincho

La causa judicial fue caratulada como abigeato, delito contemplado en el artículo 167 ter del Código Penal argentino. Esta figura penal sanciona el apoderamiento ilegítimo de determinadas especies de ganado, entre ellas los animales equinos, cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley.

En su modalidad básica, el delito contempla penas de dos a seis años de prisión, aunque la calificación definitiva y una eventual condena dependerán de las circunstancias acreditadas durante el proceso judicial. En el caso de Manincho, los investigadores buscan establecer las responsabilidades de los dos hombres detenidos y completar el análisis de los elementos secuestrados durante los allanamientos.

Los cortes de carne encontrados, las huellas rastreadas desde el corral y los indicios detectados en la finca forman parte de las pruebas incorporadas a la causa. Mientras avanza la investigación, Aimogasta continúa despidiendo a Manincho, el burro que había ganado un campeonato, participaba de las celebraciones religiosas y era considerado parte de la comunidad.