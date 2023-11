Intentaron robar un comercio con un arma tumbera: "El escopetazo que te doy te vuela todo el mostrador"

No obstante, el personal policial no pudo capturar a los delincuentes quienes se dieron a la fuga después de que durante el intento de robo se les cayera el proyectil y pese a que lo volvieron a acomodar en el arma tumbera y amenazaron a la empelada que se refugió en el baño del local diciendo: “El escopetazo que te doy te vuelto todo el mostrador”, no pudieron concretar el acto delictivo.

La dueña del local no encuentra empleada para trabajar de noche

La duña del maxikiosco sostuvo que no encuentra empleada para trabajar de noche. A su vez, ese mismo comercio ya había sido estafado hace unas semanas en otro un intento de robo, lo que muestra la inseguridad en la zona.

En tanto, pese a la fidelidad del video, los delincuentes intentan ser identifificados ya que usaban barbijos en sus rostros y son buscados por la policía, en tanto los investigadores creen que no fue el único hecho que realizaron los sospechosos.