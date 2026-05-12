Detuvieron al acusado de matar al joven que volvía de la facultad en Temperley: cómo fue el operativo

En el avance de la causa, el 25 de abril fueron detenidos Lautaro Ezequiel Silva y Miguel Ángel Silva, conocidos como “Lauti” y “Minion”. Durante los allanamientos se secuestraron celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque.

Mientras los hermanos Silva quedaron detenidos, los investigadores intensificaron la búsqueda de Matías Daller, quien había logrado escapar. El acusado dejó de utilizar su teléfono celular y su tarjeta SUBE para evitar ser rastreado. Incluso, habría usado la SUBE del hijo de una de sus exparejas para despistar a los investigadores.

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Cómo fue el operativo de detención en Villa Elvira

La causa avanzó con el análisis de cámaras de seguridad, antenas de telefonía y testimonios clave. Una de sus exparejas declaró que Daller le confesó haber participado del crimen junto a los hermanos Silva y otro cómplice.

Los detectives también descubrieron que el sospechoso mantenía contacto con otra mujer a través de Instagram y utilizaba billeteras virtuales para recibir dinero mientras permanecía oculto.

El operativo final se realizó en Villa Elvira, La Plata. La clave surgió a partir de una publicación en Facebook realizada por otra expareja del acusado, quien ofrecía a la venta el celular que buscaba la Justicia. Los agentes pactaron una falsa compra del dispositivo y, al llegar al lugar acordado, detectaron la presencia de Daller y lo detuvieron en el acto.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el teléfono utilizado por el acusado. Con esta captura, la UFI N°7 de Lomas de Zamora continúa la investigación por homicidio criminis causa y robo agravado. Los tres principales sospechosos ya están detenidos y la Justicia analiza las pruebas reunidas, entre ellas huellas y rastros genéticos encontrados en los vehículos utilizados durante los asaltos.