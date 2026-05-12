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Detuvieron al acusado de matar al joven que volvía de la facultad en Temperley: cómo fue el operativo

Tras una investigación de la Policía Bonaerense, cayó el principal acusado de cometer el asesinato del joven estudiante en Temperley.

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Detuvieron al acusado de matar a un joven que volvía de la facultad en Temperley. 
Detuvieron al acusado de matar a un joven que volvía de la facultad en Temperley. 

La Policía Bonaerense detuvo a Matías Ezequiel Daller, el principal acusado por el crimen de Agustín Rivero, el estudiante de 21 años que fue asesinado de un disparo durante un robo cuando volvía de la facultad en Temperley, partido de Lomas de Zamora. El sospechoso estaba prófugo desde hacía más de dos semanas y fue capturado tras un amplio operativo que incluyó allanamientos, análisis de cámaras de seguridad, escuchas telefónicas y seguimiento digital.

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El crimen ocurrió el 24 de abril en la esquina de Dinamarca y Ericson, en el barrio San José. Según la reconstrucción de los investigadores, Rivero caminaba junto a un amigo cuando ambos fueron interceptados por dos delincuentes armados que descendieron de un Volkswagen Voyage robado. Tras quitarle el celular, uno de los asaltantes le disparó en el abdomen y escapó junto a su cómplice.

La investigación permitió determinar que el VW Voyage había sido robado horas antes en Lanús y que los delincuentes lo utilizaron para cometer otros asaltos en la zona. Incluso, minutos antes del homicidio, habrían robado una Renault Kangoo a punta de pistola. Ambos vehículos fueron hallados posteriormente en Avellaneda y Monte Chingolo, donde la Policía realizó pericias para recolectar huellas y rastros genéticos.

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Dos pesonas ya habían sido detenidas luego de un allanamiento. (Foto: DDI Lomas de Zamora)

Dos pesonas ya habían sido detenidas luego de un allanamiento. (Foto: DDI Lomas de Zamora)

En el avance de la causa, el 25 de abril fueron detenidos Lautaro Ezequiel Silva y Miguel Ángel Silva, conocidos como “Lauti” y “Minion”. Durante los allanamientos se secuestraron celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque.

Mientras los hermanos Silva quedaron detenidos, los investigadores intensificaron la búsqueda de Matías Daller, quien había logrado escapar. El acusado dejó de utilizar su teléfono celular y su tarjeta SUBE para evitar ser rastreado. Incluso, habría usado la SUBE del hijo de una de sus exparejas para despistar a los investigadores.

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Cómo fue el operativo de detención en Villa Elvira

La causa avanzó con el análisis de cámaras de seguridad, antenas de telefonía y testimonios clave. Una de sus exparejas declaró que Daller le confesó haber participado del crimen junto a los hermanos Silva y otro cómplice.

Los detectives también descubrieron que el sospechoso mantenía contacto con otra mujer a través de Instagram y utilizaba billeteras virtuales para recibir dinero mientras permanecía oculto.

El operativo final se realizó en Villa Elvira, La Plata. La clave surgió a partir de una publicación en Facebook realizada por otra expareja del acusado, quien ofrecía a la venta el celular que buscaba la Justicia. Los agentes pactaron una falsa compra del dispositivo y, al llegar al lugar acordado, detectaron la presencia de Daller y lo detuvieron en el acto.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró el teléfono utilizado por el acusado. Con esta captura, la UFI N°7 de Lomas de Zamora continúa la investigación por homicidio criminis causa y robo agravado. Los tres principales sospechosos ya están detenidos y la Justicia analiza las pruebas reunidas, entre ellas huellas y rastros genéticos encontrados en los vehículos utilizados durante los asaltos.

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