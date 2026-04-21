Juicio por la muerte de Diego Maradona: Luque volvió a hablar y apuntó contra la fiscalía

Luque también sostuvo que el exjugador “no paraba de tomar alcohol”, aunque aclaró que “estaba muy consciente de lo que hacía”.

Consentimiento informado y tensión con la familia

El médico explicó que solicitó la firma de un consentimiento informado como parte de su estrategia profesional: “La idea era mostrarle estudios y asustarlo un poco, como lo venía haciendo”, indicó.

Además, relató un quiebre en el vínculo con el entorno de Maradona a partir de la intervención de familiares y allegados: “El día de la cirugía aparecieron abogados, representantes y la familia. Tomaron la decisión de no dejarme operar. Ahí cambió la relación”, afirmó.

giannina

Según su versión, incluso existían mensajes en los que la familia planteaba la incorporación de otro médico clínico, lo que dijo le generó alivio porque “iba a haber gente idónea para cuidarlo”.

Críticas a la fiscalía

En el tramo final de su declaración, Luque apuntó directamente contra la acusación: “Se va a demostrar con estudios en el debate. Solo quería demostrar el error que hace la fiscalía en poner fuera de tiempo los chats”, expresó.

Y concluyó: “De ser necesario, voy a volver a hablar. No es mi idea entorpecer el juicio”.

Gianinna, una declaración clave que puede cambiar el rumbo del juicio

El testimonio de Gianinna Maradona es uno de los más esperados. Su exposición podría aportar detalles determinantes sobre el estado de salud de su padre en los días previos a su muerte, en línea con lo que ya había declarado en el juicio anterior, luego anulado.

En aquella oportunidad, la hija del “Diez” describió una escena alarmante: “Estaba muy hinchado, no quería levantarse y su voz no era la misma”, recordó sobre la última vez que lo vio con vida.

Su declaración será contrastada con la estrategia de la defensa de Luque, que insiste en que Maradona no presentaba un cuadro tan grave como sostiene la acusación.