AUH: el paso que deben hacer las familias para cobrar todo lo retenido por ANSES

En la práctica, esto convierte al trámite en una instancia clave para completar el ingreso anual. Sin esta presentación, el dinero retenido no se libera.

Además, la entrega de la Libreta también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, un pago extra que busca acompañar los gastos educativos de los menores.

Cómo presentar la Libreta AUH 2026 paso a paso

El trámite puede realizarse de manera online a través de la plataforma Mi ANSES, lo que agiliza el proceso y evita tener que ir a una oficina.

Primero, hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, en la sección “Hijos > Libreta AUH”, se puede verificar qué datos faltan completar.

Si alguna de las áreas (salud, educación o vacunación) está incompleta, se debe generar el formulario desde la misma plataforma. Ese documento se descarga, se imprime y se lleva a completar al centro de salud o a la institución educativa correspondiente.

Una vez firmado y sellado, el siguiente paso es digitalizarlo. Es importante que la imagen sea clara, esté bien iluminada y cumpla con los requisitos técnicos (formato JPG y peso menor a 3 MB).

Finalmente, se vuelve a ingresar a Mi ANSES para subir el archivo y completar el trámite. El proceso termina cuando el sistema envía un correo confirmando que la presentación fue realizada con éxito.

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¿Se puede hacer el trámite presencial?

Aunque el canal principal es online, ANSES también permite presentar la Libreta de forma presencial en sus oficinas. Esta opción es útil para quienes tienen dificultades con la carga digital o problemas técnicos en la plataforma.

En estos casos, no es necesario sacar turno previo, lo que facilita el acceso al trámite.

Cuánto se cobra por AUH en mayo 2026

Con el aumento del 3,4%, el monto total de la AUH se ubica en $141.312,64 por hijo. Sin embargo, los titulares reciben mensualmente el 80%, es decir, $113.050,11, mientras que el 20% restante se acumula.

Ese porcentaje retenido es el que se libera tras la presentación de la Libreta, convirtiéndose en un ingreso extra que puede representar una suma considerable para las familias.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total asciende a $460.133,10, mientras que las asignaciones familiares del sistema SUAF también registran incrementos en sus valores.

Tarjeta Alimentar y Complemento Leche: los extras que se suman

Además del monto de la AUH, muchas familias acceden a ingresos adicionales como la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente en la misma cuenta.

Los valores se mantienen según la cantidad de hijos:

$52.250 para un hijo

$81.936 para dos hijos

$108.062 para tres o más

También está disponible el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a madres gestantes y titulares con niños de hasta 3 años. En mayo 2026, este beneficio asciende a $53.299,59.