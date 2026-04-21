El posteo bomba de Sofía Clerici luego de que Jésica Cirio anunciara su embarazo

Al instante, los seguidores de Sofía Clerici, quien mantiene su vida privada al resguardo, comenzaron a felicitarla. "Felicidades, excelente madre vas a ser", comentó uno de sus seguidores. A lo que ella respondió con corazones.

En tanto, otro usuario comentó: "Vengo siguiendo esta historia desde hace rato, que lindo que ya llegue el momento", mientras que otro apuntó: "Ella ya contó que estaba esperando un hijo... No dio detalles es su intimidad".

Lo cierto es que esta noticia inesperada generó una gran sorpresa y Sofía Clerici mostró el especial momento que atraviesa con una significativa imagen de un cochecito de bebé.

sofia clerici posteo cochecito bebé 2

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La palabra de Jésica Cirio confirmando su embarazo

Jésica Cirio habló en Desayuno Americano (América Tv) y confirmó que espera su primer hijo varón con su actual novio, Nicolás Trombino.

“Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa ayer lo de Ángel. Me habló el día anterior y se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó la modelo.

“Es un nene. Le conté a Chloé y se puso re contenta. No le había contado a nadie. Estoy de tres meses y una semana, es un nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos”, agregó emocionada.

En cuanto a su actual pareja y padre de su hijo, Cirio explicó que aún no viven juntos y cómo nació la relación: "Hace menos de un año, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. Veremos con el tiempo ahora. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años", indicó la modelo.

En cuanto a la posibilidad de vivir juntos ya con el embarazo confirmado, la modelo explicó: "Vivimos a distancias bastantes grandes y ya se acomodorá en algunas charlas que nos queda por delante. Todo este nuevo camino es por algo y creo que paso a paso más allá de todo lo que me pasó en mi vida, aprendí muchas cosas y me quedan por aprender todos los días", profundizó.