Juicio por la muerte de Maradona: el increíble cambio escénico del enigmático doctor Luque

EHGESCEBGZHSFLJT2VLGEL673E (1) Luque llegando este jueves a los tribunales junto con los papers que expuso ante los jueces para cuestionar la autopsia a Diego.

No es un detalle menor. En una causa donde la acusación busca instalar la idea de abandono médico, el silencio dejó de ser una opción táctica. Según pudo saber A24.com, la defensa de Luque apunta a desarrollar “la construcción de un personaje”.

Por eso, el cambio más visible no está tanto en lo que dice como en cómo se muestra. Luque llega ahora al tribunal acompañado por un equipo renovado de abogados —entre ellos, Francisco Oneto y Roberto Rallín—, en uno de los movimientos más significativos de esta segunda etapa. La incorporación no solo aporta músculo técnico: introduce una lógica distinta de litigio, más agresiva y menos previsible.

Pero hay algo más. La puesta en escena quedó en evidencia desde las primeras jornadas del juicio. Testigos del proceso describen una entrada deliberadamente llamativa: el médico aparece cargando una valija, un libro de medicina y una serie de documentos que exhibe como respaldo de su accionar clínico.

A3VJZHQU65H23CT7JQX6LYPE2U Diego Maradona con Leopoldo Luque.

No es un gesto inocente. Es, en términos comunicacionales, una operación de sentido: transformar al imputado en profesional, al acusado en especialista, al señalado en alguien que “tiene con qué defenderse”. La escena parece pensada tanto para las cámaras como para los jueces.

“El nuevo enfoque también redefine su rol dentro del juicio”, confiaron a A24.com fuentes cercanas a la defensa.

Está claro que Luque busca convertirse en un actor central del proceso. La decisión de declarar las veces que sea necesario y de confrontar directamente las acusaciones rompe con la pasividad habitual de muchos imputados en causas penales complejas.

Ese corrimiento coincide, además, con un contexto que también cambió: en el inicio del nuevo juicio, las defensas lograron mayor protagonismo y se mostraron más cómodas que en 2025, incluso frente a fiscales que habían impactado con fuerza en el proceso anterior.