Habló el abogado defensor de Leopoldo Luque y dejó fuertes definiciones: "Su declaración fue brillante"
Tras la segunda audiencia, el letrado Francisco Oneto dio detalles de la declaración del neurocirujano. “No tuvo nada que ver con la muerte”, sostuvo sobre su defendido.
Habló el abogado defensor de Leopoldo Luque y dejó fuertes definiciones.
El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó un nuevo capítulo tras la declaración de Leopoldo Luque, uno de los principales acusados. Luego de la segunda audiencia en la que el neurocirujano decidió hablar ante el tribunal, su abogado, Francisco Oneto, dio detalles clave sobre su estrategia y defendió la inocencia de su cliente.
Las declaraciones se conocieron a la salida de tribunales, donde el letrado respondió a las preguntas de la prensa y apuntó contra algunas versiones que circulan en el expediente. “Su testimonio fue brillante”, sostuvo.
Oneto fue contundente al referirse a la situación judicial de Luque. “De esta declaración surge muy claro que no tuvo nada que ver con la muerte de Diego Maradona”, aseguró, en un intento por despegar al médico de cualquier responsabilidad penal.
Además, relativizó algunas críticas sobre el accionar profesional de su defendido: “Seguramente tiene muchas cosas malas, como todos, pero eso no lo vincula con el fallecimiento”.
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La polémica sobre la operación y las supuestas mentiras
Uno de los puntos que generó controversia fue la versión de que Luque no habría operado a Maradona. Ante esto, el abogado explicó: “Es porque uno lo opera y otro le saca los puntos”, intentando aclarar el rol médico en el procedimiento.
También se refirió a las acusaciones de supuestas mentiras del neurocirujano hacia el entorno del exfutbolista, incluyendo versiones sobre presiones vinculadas a Victor Stinfale. “La capacidad de autodeterminación hay que analizarla con precisión”, señaló.
Audios, internas y el debate por la internación
Otro eje clave del juicio son los audios difundidos por Fernando Burlando, que involucran a Dalma y Gianinna Maradona y apuntan a una supuesta manipulación para definir la internación domiciliaria del exjugador.
Oneto desestimó ese material: “Está descontextualizado. No quiero adelantarme porque el debate recién arranca, pero se va a demostrar quién le dice a Gianinna lo de la internación”.
“Ejerció su derecho”: por qué declaró Luque
Sobre la decisión de su cliente de declarar en esta etapa del juicio, el abogado explicó que se trató de una estrategia procesal: “Él ejerció su derecho, nosotros seguimos el orden del proceso”.
También destacó que la defensa impulsó que las audiencias sean públicas: “Si tuviéramos algo que ocultar, no hubiéramos pedido que todos puedan ver lo que pasa en la sala”.
Finalmente, Oneto sostuvo que Luque intentó prolongar la internación de Maradona y que no tiene motivos para dudar de su versión. “Va a declarar varias veces”, anticipó, dejando abierta la posibilidad de nuevas intervenciones del médico en el juicio.