Habló el abogado defensor de Leopoldo Luque y dejó fuertes definiciones: "Su declaración fue brillante"

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La polémica sobre la operación y las supuestas mentiras

Uno de los puntos que generó controversia fue la versión de que Luque no habría operado a Maradona. Ante esto, el abogado explicó: “Es porque uno lo opera y otro le saca los puntos”, intentando aclarar el rol médico en el procedimiento.

También se refirió a las acusaciones de supuestas mentiras del neurocirujano hacia el entorno del exfutbolista, incluyendo versiones sobre presiones vinculadas a Victor Stinfale. “La capacidad de autodeterminación hay que analizarla con precisión”, señaló.

leopoldo-luque-el-medico-de-cabecera-del-idolo-argentino-es-uno-de-los-siete-imputados-en-la-causa-foto-juan-pablo-chaves-tn-2B3WYNYA2RCB7H6XJHJJXG6T3I Leopoldo Luque, el médico de cabecera del ídolo argentino es uno de los siete imputados en la causa.

Audios, internas y el debate por la internación

Otro eje clave del juicio son los audios difundidos por Fernando Burlando, que involucran a Dalma y Gianinna Maradona y apuntan a una supuesta manipulación para definir la internación domiciliaria del exjugador.

Oneto desestimó ese material: “Está descontextualizado. No quiero adelantarme porque el debate recién arranca, pero se va a demostrar quién le dice a Gianinna lo de la internación”.

luque-hablo-del-momento-en-que-murio-diego-maradona-reanimaron-durante-una-hora-una-cadaver-foto-leandro-heredia-tn-SV755U6JSFDTBB5REGYYCHN5JY (1) Luque habló del momento en que murió Diego Maradona: “Reanimaron durante una hora una cadáver”.

“Ejerció su derecho”: por qué declaró Luque

Sobre la decisión de su cliente de declarar en esta etapa del juicio, el abogado explicó que se trató de una estrategia procesal: “Él ejerció su derecho, nosotros seguimos el orden del proceso”.

También destacó que la defensa impulsó que las audiencias sean públicas: “Si tuviéramos algo que ocultar, no hubiéramos pedido que todos puedan ver lo que pasa en la sala”.

Finalmente, Oneto sostuvo que Luque intentó prolongar la internación de Maradona y que no tiene motivos para dudar de su versión. “Va a declarar varias veces”, anticipó, dejando abierta la posibilidad de nuevas intervenciones del médico en el juicio.