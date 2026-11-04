Juicio a "La Toretto": el desgarrador testimonio del hermano de la víctima que hizo llorar a su madre

El juicio contra Felicitas Alvite. (Foto: archivo)

También contó que era padre de dos hijos, de 8 y 16 años, quienes todavía intentan comprender la ausencia de su padre: “Siguen preguntando qué le pasó a su papá”, expresó. El hermano de la víctima aseguró que su madre quedó profundamente afectada por la pérdida y reclamó una condena por lo ocurrido: “No puede ser que después de lo que hizo no haya justicia”, manifestó.

Además de Milton, declaró Laura Armand, hermana mayor de Walter, y otros efectivos policiales que participaron en las actuaciones posteriores al choque.

La pericia que podría definir el futuro judicial de Felicitas Alvite

Uno de los momentos centrales del juicio se produjo durante la declaración de Andrés Raggio, ingeniero mecánico y perito de la Suprema Corte bonaerense, quien presentó un análisis sobre la velocidad y las maniobras realizadas por los vehículos involucrados.

El especialista reconstruyó el recorrido del Volkswagen Gol Trend que conducía Alvite desde las inmediaciones de Plaza Moreno hasta el cruce de las avenidas 13 y 532, donde ocurrió el impacto fatal. Según los resultados expuestos, el automóvil circulaba a una velocidad estimada de entre 82 y 85 kilómetros por hora antes de embestir la motocicleta de Walter Armand.

El perito también explicó que, durante el trayecto previo, el vehículo registró velocidades variables, desde aproximadamente 40 hasta 85 kilómetros por hora. La reconstrucción incluyó el análisis de cámaras de seguridad, imágenes del recorrido y marcas que quedaron sobre el asfalto después del choque.

La discusión que enfrenta a la acusación y la defensa

Uno de los principales puntos de controversia es establecer si Felicitas Alvite y su amiga Valentina Velázquez, quien conducía un Peugeot 208 y también está sometida a juicio, participaban de una picada ilegal antes del accidente.

Los abogados de la acusación sostienen que la velocidad, las características de la conducción y las maniobras realizadas durante el recorrido permiten considerar que existió una conducta extremadamente peligrosa.

Fabián Amendola, abogado que interviene por la parte acusadora dentro del equipo de Fernando Burlando, afirmó que los elementos reunidos permiten sostener la hipótesis del dolo eventual. “Con todo lo que tenemos podemos alegar que se trató de un dolo eventual”, señaló. La defensa de Alvite, encabezada por Flavio Gliemmo, rechazó esa interpretación.

Milton Armand declaró ante los jueces y reveló cómo vive su familia desde la muerte del motociclista. (Foto: archivo)

Qué pena podría recibir “La Toretto”

La principal discusión jurídica del juicio gira alrededor de la figura del homicidio simple con dolo eventual, la calificación sostenida por la acusación. El fiscal Martín Raúl Chiorazzi considera que la conducta investigada debe analizarse bajo esa figura, que implica que una persona se representa la posibilidad de causar un resultado mortal y, aun así, continúa actuando aceptando ese riesgo.

Si el tribunal considera acreditada esa calificación, Alvite podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión, de acuerdo con la escala prevista para el homicidio simple. Sin embargo, la defensa busca demostrar que no existió esa aceptación del resultado fatal y que los hechos deben ser evaluados bajo una figura de homicidio culposo.

Esta última calificación corresponde a una muerte provocada sin intención homicida, por una conducta imprudente, negligente o contraria a los deberes de cuidado. La diferencia entre ambas figuras será determinante para una eventual condena, ya que las penas previstas son considerablemente distintas.

El juicio oral comenzó el lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, con Alvite presente bajo el régimen de prisión domiciliaria. Durante la primera jornada, la joven de 23 años volvió a pedir perdón a los familiares de Walter Armand por lo ocurrido.

En su intervención, manifestó que nunca imaginó que podría protagonizar una situación de semejante gravedad y aseguró que continúa sufriendo las consecuencias del hecho. Según expresó, vive lo sucedido “como si fuera el primer día”, sin embargo, para la familia del motociclista, el pedido de disculpas no modifica el reclamo de justicia.