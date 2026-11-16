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Misterio en el Planetario de La Plata: encontraron muerto a un astrónomo y buscan determinar qué ocurrió

Nicolás Emilio Salerno tenía 48 años y formaba parte de la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata. Fue encontrado sin vida por un compañero en el Planetario del Paseo del Bosque.

El Planetario del Paseo del Bosque

El Planetario del Paseo del Bosque, en La Plata, donde fue encontrado muerto el astrónomo Nicolás Emilio Salerno. (Foto: redes sociales / Plantetario bonaerense).

Un trabajador de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata fue encontrado muerto el domingo por la noche en el Planetario del Paseo del Bosque, ubicado en la capital bonaerense. La Justicia busca determinar las circunstancias del fallecimiento y una de las hipótesis es que haya caído desde la parte superior del edificio mientras realizaba tareas científicas.

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 El peregrino de 73 años se descompensó mientras esperaba para ingresar al predio de FAdeA, donde León XIV encabezará una misa este martes.(Foto: Reuters).

La víctima fue identificada como Nicolás Emilio Salerno, de 48 años, integrante de la comunidad universitaria. El hallazgo se produjo cerca de las 22, cuando otro empleado del establecimiento advirtió lo ocurrido y llamó al 911. Al llegar, los efectivos constataron que el hombre ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con las primeras declaraciones recogidas por la Policía, Salerno se habría resbalado mientras trabajaba en la parte superior del Observatorio. Sin embargo, las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación.

La causa quedó caratulada como “averiguación causales de muerte” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial La Plata.

Por disposición de la fiscalía, también intervino la Policía Federal, debido a que el predio pertenece a la jurisdicción de la Justicia Federal.

Salerno se desempeñaba como coordinador del área de Jubilaciones Ejecutivas de la Dirección General de Cultura y Educación y también formaba parte del equipo del Observatorio, donde realizaba actividades vinculadas con la observación de estrellas y constelaciones.

El mensaje de despedida de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata confirmó la muerte de Salerno a través de sus redes sociales. Además, decretó duelo institucional y dispuso el cierre de su sede durante este lunes.

En el comunicado, las autoridades expresaron su pesar por la pérdida y destacaron el compromiso del trabajador con la divulgación científica y las actividades de extensión universitaria.

“Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad, fallecido el día de ayer. Nicolás fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución”, señalaron.

“Destacamos su calidad humana y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanta tristeza. La facultad permanecerá cerrada el día de hoy en señal de duelo”, concluyó el mensaje.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa con las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho.

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