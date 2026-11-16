Misterio en el Planetario de La Plata: encontraron muerto a un astrónomo y buscan determinar qué ocurrió

Por disposición de la fiscalía, también intervino la Policía Federal, debido a que el predio pertenece a la jurisdicción de la Justicia Federal.

Salerno se desempeñaba como coordinador del área de Jubilaciones Ejecutivas de la Dirección General de Cultura y Educación y también formaba parte del equipo del Observatorio, donde realizaba actividades vinculadas con la observación de estrellas y constelaciones.

El mensaje de despedida de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata confirmó la muerte de Salerno a través de sus redes sociales. Además, decretó duelo institucional y dispuso el cierre de su sede durante este lunes.

En el comunicado, las autoridades expresaron su pesar por la pérdida y destacaron el compromiso del trabajador con la divulgación científica y las actividades de extensión universitaria.

“Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad, fallecido el día de ayer. Nicolás fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución”, señalaron.

“Destacamos su calidad humana y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanta tristeza. La facultad permanecerá cerrada el día de hoy en señal de duelo”, concluyó el mensaje.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa con las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho.