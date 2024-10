L-Gante habló del abogado de su denunciante: "Me pidió hasta 500 mil dólares"

"El abogado me pidió hasta 500 mil dólares para arreglar el juicio, de ahí para abajo. Antes que verme culpable... Si tienen tantas pruebas que lo comprueben", destacó L-Gante sobre Sigal, aunque reconoció que no denunció al Sigal porque “no hay pruebas textual, ni escritas y nunca fuimos sucios” .

Además aclaró: “Conmigo nunca tuvieron contacto directo, pero siempre llegaban por alrededores y obvio que son profesionales en querer extorsionar”. Además, sobre la posible condena dijo que “yo no voy a ir preso, siempre me puse a derecho, soy inocente. La cara de los denunciantes habla más que la mía, son unos chantas”.

Embed

L-Gante confía en la Justicia

“Yo sé que hice las cosas bien y me puse a disposición, después pueden pasar mil cosas”, indicó el cantante. “Tengo fe en la Justicia y espero que se resuelva lo antes posible”, explicó el artista.

“Sé que es un momento feo, pero no tienen formas de comprobar lo que dicen que yo hice. Eso me mantiene tranquilo”, agregó respecto a los denunciantes. Por último, se refirió a los motivos por los que lo habrían llevado a la Justicia: “Yo vengo de un lugar bajo, me costó mucho llegar y lograr todo lo que logré, poder tener cosas y acomodar mi vida, y tengo la sensación de que me quieren cortar eso, porque los golpes vienen de mi barrio”.