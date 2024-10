La frase letal de L-Gante con la que confirmó su pelea con Wanda Nara

Embed

Así lo hizo saber el propio L-Gante en medio del juicio oral que enfrenta luego de haber sido denunciado por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y daños, donde en diálogo con Poco correctos (El Trece) cuando le preguntaron cómo está la relación con Wanda del 1 al 10, Elián Valenzuela respondió con un contundente "Menos 10".

Asimismo, sobre su actual situación judicial, L-Gante también remarcó a viva voz lo que declaró en la instancia de los alegatos. Allí aseguró haber llegado a esa instancia por no haber querido pagar el dinero que le pidieron los abogados del denunciante para llegar a un arreglo.

Lo cierto es que luego de la entrevista que dio el artista el domingo por la noche, Wanda publicó fuertes descargos en sus redes sociales y ahora reconoció: “Capaz me levante un poco enojada pero la verdad que yo soy muy olvidadiza así que ya está".

"La verdad siempre es una, para mí es otra entonces me parece que está bueno que conozcan mi verdad. Yo tengo buena relación, hicimos un tema que justo lo venía escuchando en el auto, pero a mí me gusta hablar de trabajo. Cuando hicimos cosas juntos nos fue muy bien y creo que también es un poco lo de ustedes, que nos quieren ver juntos. Siempre fuimos amigos”, aseguró.

Acto seguido, habló de su relación con Mauro Icardi y admitió que estaban intentando volver a recomponer el matrimonio. “Muy bien con Mauro, en familia. Mis hijos están de vacaciones, y estoy con mi hija más chica que me acompañó a las grabaciones”, comenzó diciendo.

Luego, puntualizó: “Yo dije que estaba sola, porque me Mauro está en Turquía y es la verdad. Me viene a acompañar cuando está acá y tengo muy buena relación. De mi vida privada, como soy tan inestable, aprendí que hasta que no estén las cosas mejor, prefiero guardarlo un poco”.

"Yo cuando hay una familia, y lo dije siempre, aunque al ser famosa estás siempre expuesta, voy a luchar hasta el final. Lo hice también en mi anterior matrimonio. A veces te va bien, a veces te va mal, pero no hay nada imperdonable que haya pasado entre nosotros”, confesó.

Y siguió: “Hay mucho amor, hay muchas mentiras que obviamente no ayudan a la relación como muchas tonterías que circulan y nos afectan, pero el sabe muy bien cómo soy yo, yo sé cómo es él y amor está intacto”.

Por último, se refirió a la polémica por sus interacciones en las redes y explicó: “El no me seguía, yo me di cuenta que no nos seguíamos y lo empecé a seguir hoy. Pero como dijeron eso, dije: lo voy a dejar de seguir para que no digan nada”.