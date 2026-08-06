La autopsia reveló cómo murió Tahiel, el nene de 6 años hallado en una planta de agua.

Mientras avanzaba por las instalaciones, un guardia de seguridad que realizaba una recorrida advirtió su presencia e intentó acercarse para hablar con él, aunque el menor no se detuvo y siguió corriendo.

Al no poder alcanzarlo, el vigilador regresó hacia el acceso principal para buscar a un adulto que colaborara en la búsqueda. Apenas un minuto después, a las 19:15, llegó la mamá del menor. El trabajador le informó que Tahiel estaba dentro del predio y le indicó hacia qué sector debía dirigirse para buscarlo.

De esta manera, las imágenes establecen que transcurrió un minuto y 16 segundos entre el ingreso del chico y el encuentro entre el guardia y su madre.

La investigación sigue abierta

El video también confirmó que el portón de acceso estaba abierto cuando Tahiel ingresó al predio, lo que le permitió acceder rápidamente a las instalaciones.

Además, el registro contradice parcialmente las primeras versiones que indicaban que el personal de seguridad había impedido el ingreso de la mamá. En las imágenes difundidas se observa que el vigilador le comunicó que el niño estaba dentro del predio y le señaló el camino para intentar encontrarlo.

Pese a estos avances, los investigadores todavía deben analizar la totalidad de las grabaciones y otras pruebas para determinar qué ocurrió después de ese momento, cuánto tiempo transcurrió hasta que se activó el operativo de emergencia y cómo el menor llegó al sector donde finalmente fue encontrado sin vida.

Con el resultado preliminar de la autopsia, la Fiscalía remarcó que la investigación continúa y que las próximas medidas estarán orientadas a reconstruir toda la secuencia de los hechos antes de definir los pasos a seguir en la causa.