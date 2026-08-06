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La autopsia reveló cómo murió Tahiel, el nene de 6 años hallado en una planta de agua

Mientras avanza la investigación, analizan las cámaras de seguridad y otras pruebas para reconstruir qué ocurrió desde que ingresó al predio hasta que fue encontrado sin vida.

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La autopsia reveló cómo murió Tahiel

La autopsia reveló cómo murió Tahiel, el nene de 6 años hallado en una planta de agua.

La investigación por la muerte de Tahiel Herrera, el nene de 6 años con autismo que fue encontrado sin vida dentro de una planta del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de Neuquén, sumó el miércoles un dato clave. La autopsia determinó que el chico murió por "asfixia por sumersión", según confirmó la Fiscalía.

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Con el resultado preliminar del estudio forense incorporado al expediente, los investigadores avanzan ahora con el análisis de las cámaras de seguridad, la toma de testimonios y distintas pericias para reconstruir con precisión qué ocurrió desde que el menor ingresó al predio hasta que fue hallado dentro de uno de los piletones de la planta.

Qué muestran las cámaras de seguridad

Tahiel fue visto por última vez cerca de las 20 del pasado lunes, cuando salió de la casa de un familiar en un momento de descuido. De acuerdo con los primeros testimonios, ingresó al predio ubicado sobre la calle Tronador, donde se perdió su rastro.

Las imágenes de una cámara de seguridad permitieron reconstruir parte de sus últimos movimientos. Según el registro, el niño entró corriendo a la planta del EPAS a las 19:14. Tras atravesar un portón que permanecía abierto, subió unas escaleras, se detuvo unos segundos, miró hacia atrás e intentó abrir la puerta de unas oficinas. Como no logró ingresar, volvió a bajar y continuó corriendo hacia el interior del predio.

Mientras avanzaba por las instalaciones, un guardia de seguridad que realizaba una recorrida advirtió su presencia e intentó acercarse para hablar con él, aunque el menor no se detuvo y siguió corriendo.

Al no poder alcanzarlo, el vigilador regresó hacia el acceso principal para buscar a un adulto que colaborara en la búsqueda. Apenas un minuto después, a las 19:15, llegó la mamá del menor. El trabajador le informó que Tahiel estaba dentro del predio y le indicó hacia qué sector debía dirigirse para buscarlo.

De esta manera, las imágenes establecen que transcurrió un minuto y 16 segundos entre el ingreso del chico y el encuentro entre el guardia y su madre.

La investigación sigue abierta

El video también confirmó que el portón de acceso estaba abierto cuando Tahiel ingresó al predio, lo que le permitió acceder rápidamente a las instalaciones.

Además, el registro contradice parcialmente las primeras versiones que indicaban que el personal de seguridad había impedido el ingreso de la mamá. En las imágenes difundidas se observa que el vigilador le comunicó que el niño estaba dentro del predio y le señaló el camino para intentar encontrarlo.

Pese a estos avances, los investigadores todavía deben analizar la totalidad de las grabaciones y otras pruebas para determinar qué ocurrió después de ese momento, cuánto tiempo transcurrió hasta que se activó el operativo de emergencia y cómo el menor llegó al sector donde finalmente fue encontrado sin vida.

Con el resultado preliminar de la autopsia, la Fiscalía remarcó que la investigación continúa y que las próximas medidas estarán orientadas a reconstruir toda la secuencia de los hechos antes de definir los pasos a seguir en la causa.

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