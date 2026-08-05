Paseaba a su perro y descubrió un cuerpo en una bolsa: la escalofriante hipótesis

El cadáver fue descubierto sobre el camino Chara Huinca, un trazado paralelo a la Autovía 2, a la altura de Mar Chiquita. (Foto: Google)

La investigación y el desafío para identificar a la víctima

El titular de la Ayudantía Fiscal de Mar Chiquita, Ramiro Anchou, indicó que el cuerpo fue encontrado en un camino ubicado detrás de las vías del ferrocarril, en las inmediaciones de la calle Angosta y cerca de la planta de energía de la empresa Abengoa.

Tras la preservación de la escena por parte de la Patrulla Rural, efectivos de la Policía Científica comenzaron con los primeros peritajes. Uno de los principales obstáculos para la investigación fue el avanzado estado de descomposición del cuerpo, que impedía identificar a la víctima y establecer con precisión las circunstancias de su muerte.

Para intentar reconocerla, los peritos preservaron tres dedos de una de las manos con el objetivo de obtener huellas dactilares e incorporarlas al sistema AFIS, la base de datos utilizada para identificar personas mediante registros biométricos. Gracias a ese procedimiento lograron establecer una presunta identidad.

La zona donde fue hallado el cuerpo en Mar Chiquita. (Foto: gentileza 0223)

Qué se sabe de la mujer hallada muerta

Según publicó el diario La Capital de Mar del Plata, los investigadores decidieron mantener en reserva la identidad completa de la víctima para no entorpecer la investigación.

Hasta el momento solo trascendió que la mujer se llamaba Yésica, tenía alrededor de 40 años, se encontraba en situación de calle, no tenía domicilio fijo y ejercía el trabajo sexual. Las primeras pericias determinaron que el cuerpo no presentaba mutilaciones, aunque todavía no fue posible establecer la causa de la muerte.

La Justicia no descarta un homicidio

Por el momento, el fiscal Ramiro Anchou mantiene la causa caratulada como "averiguación de causales de muerte", ya que aún no existen pruebas concluyentes que permitan determinar cómo falleció la mujer.

Sin embargo, por las características del hallazgo y la forma en que el cuerpo fue ocultado, los investigadores trabajan sobre un escenario compatible con un posible homicidio.

Entre las medidas ordenadas se encuentran nuevas pericias forenses para precisar la data de muerte, estimada preliminarmente en unos 15 días, y establecer con exactitud qué provocó el fallecimiento.