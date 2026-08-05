Difundieron la primera foto de Victoria Cantero detenida tras ser acusada de matar a su novio

Difundieron la primera foto de Victoria Cantero detenida. (Foto: NA)

En el expediente se incorporan declaraciones testimoniales, peritajes y el análisis de distintos elementos secuestrados durante los procedimientos realizados tras el hallazgo del cuerpo.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

De qué murió Matías Julián Álvarez Guardia

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Matías Julián Álvarez Guardia murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca.

No obstante, la Justicia aún espera el informe preliminar completo de la autopsia, que será clave para establecer la dinámica del ataque y confirmar las circunstancias de la muerte. Mientras tanto, la causa continúa bajo estricta reserva.

El celular de la víctima quedó en manos de la Fiscalía

En paralelo, la investigación sumó una prueba considerada importante: el celular de Matías Álvarez Guardia fue entregado a la Fiscalía para que especialistas analicen su contenido.

Según informaron fuentes del caso, este martes declararon ante la fiscal algunos familiares de Victoria Cantero, entre ellos su madre y su hermano, quien fue la persona que trasladó a la víctima al Hospital Perrando tras el ataque. Durante esa presentación, los familiares entregaron el teléfono celular de Álvarez Guardia, que había quedado dentro del vehículo del cuñado de la imputada.

El joven era golpado por su novia. (Foto: captura)

Los investigadores indicaron que Victoria Cantero conoce la clave de acceso del dispositivo y que colaborará para que la Justicia pueda acceder a su contenido. El análisis del teléfono buscará recuperar conversaciones, mensajes, llamadas y otros registros que permitan reconstruir las horas previas al crimen y aportar nuevas pruebas a la investigación.