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Difundieron la primera foto de Victoria Cantero detenida tras ser acusada de matar a su novio

La principal sospechosa por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia permanece detenida. La Justicia analiza el celular de la víctima para reconstruir qué ocurrió.

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La principal sospechosa por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia permanece detenida. (Foto: redes sociales)

La principal sospechosa por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia permanece detenida. (Foto: redes sociales)

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado en Resistencia, Chaco, avanza con nuevas medidas judiciales. En las últimas horas, la Justicia difundió la primera imagen de Victoria Cantero, la novia de la víctima, quien permanece detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo.

Leé también Quién es Victoria Cantero, la joven detenida por el brutal crimen de su novio
Victoria Cantero y Matías Álvarez Guardia mantenían una relación que, según familiares y allegados del joven, había estado marcada por episodios de violencia. (Foto: redes sociales).

La fotografía fue tomada luego de su arresto y se conoció mientras los investigadores intentan reconstruir cómo ocurrió el hecho registrado durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la capital chaqueña.

Fuentes judiciales indicaron que Victoria Cantero continúa alojada en una dependencia policial a disposición de la fiscal Ana González de Pacce, quien en las próximas horas definirá nuevas medidas de prueba.

La principal hipótesis sostiene que el crimen ocurrió en medio de una discusión de pareja, aunque la Justicia continúa reuniendo evidencia para determinar con precisión la mecánica del hecho.

Difundieron la primera foto de Victoria Cantero detenida. (Foto: NA)

Difundieron la primera foto de Victoria Cantero detenida. (Foto: NA)

En el expediente se incorporan declaraciones testimoniales, peritajes y el análisis de distintos elementos secuestrados durante los procedimientos realizados tras el hallazgo del cuerpo.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

De qué murió Matías Julián Álvarez Guardia

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Matías Julián Álvarez Guardia murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca.

No obstante, la Justicia aún espera el informe preliminar completo de la autopsia, que será clave para establecer la dinámica del ataque y confirmar las circunstancias de la muerte. Mientras tanto, la causa continúa bajo estricta reserva.

El celular de la víctima quedó en manos de la Fiscalía

En paralelo, la investigación sumó una prueba considerada importante: el celular de Matías Álvarez Guardia fue entregado a la Fiscalía para que especialistas analicen su contenido.

Según informaron fuentes del caso, este martes declararon ante la fiscal algunos familiares de Victoria Cantero, entre ellos su madre y su hermano, quien fue la persona que trasladó a la víctima al Hospital Perrando tras el ataque. Durante esa presentación, los familiares entregaron el teléfono celular de Álvarez Guardia, que había quedado dentro del vehículo del cuñado de la imputada.

El joven era golpado por su novia. (Foto: captura)

El joven era golpado por su novia. (Foto: captura)

Los investigadores indicaron que Victoria Cantero conoce la clave de acceso del dispositivo y que colaborará para que la Justicia pueda acceder a su contenido. El análisis del teléfono buscará recuperar conversaciones, mensajes, llamadas y otros registros que permitan reconstruir las horas previas al crimen y aportar nuevas pruebas a la investigación.

En pocas palabras

  • Detenida: Victoria Cantero, principal sospechosa del crimen de su novio Matías Álvarez Guardia, permanece detenida.
  • Análisis: La Justicia investiga el celular de la víctima para reconstruir los hechos del crimen ocurrido en Chaco.
  • Causa: La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y prevé prisión perpetua.
Resumen generado por Thinkindot AI
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