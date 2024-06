La búsqueda de Loan y el vínculo con la desaparición de Sofía Herrera: qué determinó la Justicia

Embed

Loan y Sofía Herrera: el presunto vínculo entre ambos que generó una respuesta clave

La supuesta vinculación surgió días atrás en las redes y dio rienda a cientos de hipótesis. En este marco, María Elena Delgado, la madre de Sofía, negó que la adolescente correntina sea su hija. “Supuestamente, esta chiquita tiene 14 años y si es así no puede ser nunca Sofi porque ella tiene 19”, afirmó en diálogo con TN. Añadió que desde que se difundió esta información en redes sociales, ha recibido mensajes acusándola de vender a su hija.

La mujer subrayó, además, la importancia de que la Justicia verifique la edad de Brisa, la hija de los detenidos por el caso Loan. “Dicen que ahora la chica tiene la cara hinchada porque le están saliendo las muelas de juicio, pero supuestamente salen más de grande. La realidad es que no sabemos”, señaló. En este marco, comentó que se contactó con la fiscalía cuando empezó a recibir mensajes sobre este tema y que ella misma recopila y envía toda la información relevante.

loan sofía herrera 2.jpg Brisa, la hija de Carlos Pérez, y Sofía Herrera (Foto: archivo).

La madre de Sofía mencionó también que, aunque las conjeturas en redes son numerosas, para ella no hay muchas dudas. “Yo no la encuentro muy parecida. Sofi sería más morochita. Busqué las redes de esta persona y en las fotos de ella de más chica no se parece. Yo desde ya lo descarto por la edad, pero hay que ver”, explicó.