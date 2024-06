Caso Loan: qué dijo la enfermera que atendió a una de las detenidas horas después de la desaparición

“Vino con mucha tos y pidió que le aplique algo para eso”, indicó la enfermera y amplió: “Le apliqué Ampicilina para la tos con catarro. Me contó que estuvo en el campo y cuando llegó a su casa la había llamado la abuela del nene (Loan) para saber si estaba en la camioneta, pero que se fijó y no estaba”.

Alicia atendió a Caillava cerca de las 23 horas del día en que desapareció Loan y destacó: “Ella dijo que estaba en la búsqueda de Loan pero se sintió mal y por eso vino a atenderse”.

“Antes nos juntabamos mucho con Caillava y comíamos, ella era de compartir con la gente humilde, pero después de estar con Pérez se juntó con otro tipo de gente. Me sorprende que esté detenida, de su marido no lo sé, no lo conozco”, indicó la enfermera.

Además, “Me dijo que se iba al urólogo, pero no me mencionó que iba a ir a Chaco. Al momento de venir a la guardia estaba sola”. “No me cierra nada lo de Loan”, dedujo.

La hipótesis de que atropellaron al nene

Tras nuevas pistas y un giro en la investigación, en las últimas horas cobró fuerza la hipótesis de que Carlos Pérez y María Victoria Caillava pudieron haber atropellado al menor.

Tras revisar el registro de entrada del hospital 9 de Julio, ahora se conoció el dato que el jueves 13 del día que desapareció Loan, la exfuncionaria María Victoria Caillava fue a la guardia con mucha tos y visiblemente alterada por la falta de aire.