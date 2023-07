La carta y confesión de Marcela Acuña a Emerenciano Sena: "Yo lo encubrí a César, lo protegí... Salió todo mal"

Y añadió, en la misma línea: "Sabés, me siento muy triste, pienso en César en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí". Si salís antes no lo abandones, está muy solo y tengo miedo que atente contra su vida. Solo quiero decirte que todos los días tómalo como una victoria contra la muerte, sonreí, reza, soñá, movete, y aliméntate, tu pastilla tomala con la comida, con la cena, no antes ni después". El texto fue publicado por el diario Norte de Chaco.

Asimismo, le recomendó un té para que se tranquilice: "Mandé a Caro a busca té valeriana, es bueno para tranquilizarte, digestivo y relajante, no abuses, toma antes de dormir, después de la cena o almuerzo". Y le habló sobre su día a día: "Hoy me levanté muy mareada, se me mueve todo, no quiero decir nada porque me llevan a hospital y me pasean como una delincuente. Nunca me sentí así, debe ser que estoy leyendo mucho. Sos mi horizonte, te quiero en libertad aunque yo no salga, vos sos mi líder, nunca te lo dije pero bueno, siempre fue así, siento que te fallé por cubrir a César y no puedo vivir con eso, si no salís no sé que va a pasar conmigo. Mi fuerza sos vos y ayudas a mi hijo".

marcela acuña Cecilia Strzyzowski.jpg Caso Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena recibió la carta de Marcela Acuña (Foto: archivo)

Qué dijo Marcela Acuña sobre su detención

En cuanto a su detención, Marcela Acuña, esposa de Emerenciano Sena y madre de César, detalló: "Pero me la banco, escribo, hago actas que hago firmar a los oficiales y voy juntando, algún día las haré públicas. Solo puedo verlas a Caro y Patri y a veces a Paula, nadie va a verlo a César, le pedí a mi abogada y a Osuna, es mi hijo, vos sabes lo que significa César para mí, sabes de los afectos, tenés la bendición de tus otros hijos que te visitan y te quieren mucho y eso es valorable te da fuerza y vos vas a salir adelante. Yo no tengo a nadie y mi hijo está preso, el único que tengo y amo, sabes cómo duele, hasta he llegado a pensar que si le pasa algo yo me voy con él , ya no me quedará nada, como cuando lo perdí a Eneas".

Y agregó: "Valora tus afectos, Dios te está dando esa oportunidad, la mereces porque sos una gran persona y esto no es final, es el nuevo comienzo, no bajes los brazos, no te rindas. No duermas la siesta así dormis de noche. Escribí, copia así mejoras tu ortografía".

Finalmente, se refirió a la libertad del padre del clan: "Ojalá pronto llegue tu libertad la mereces, yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí, te oculté para no involucrarte y salió todo mal y mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata por encubrir a mi hijo. Quizás Dios me escuche, y me bendiga o bien me haga ver la realidad, dejo en manos de él, hoy la prioridad es tu libertad. Te amo mucho, mucho".