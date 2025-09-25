La causa del triple crimen de Florencio Varela cambió de fiscal: la firme consideración de la Justicia

Ambos podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.

En tanto, Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), que habrían participado en la limpieza de la escena del crimen, fueron imputados por encubrimiento agravado. Todos continúan con prisión preventiva.

Captura La mamá de Lara pidiendo justicia.

El trasfondo narco y la búsqueda del “Pequeño J.”

La investigación mantiene activa la pista narco. Este martes, la Policía Bonaerense, junto a la Policía de la Ciudad, allanó la Villa Zavaleta en busca de “Pequeño J.” o “Julito”, un presunto traficante peruano de 23 años señalado como autor intelectual del crimen.

La PROCUNAR, el área de la Procuración dedicada a delitos de narcotráfico, fue convocada para colaborar. Sin embargo, hasta ahora no existen registros oficiales de este supuesto capo en causas narco conocidas.

Un sospechoso sin identidad clara

Fuentes judiciales revelaron que trascendieron dos posibles nombres de “Julito”, pero ninguno coincide con personas registradas en Argentina entre 21 y 25 años. Esto alimenta la hipótesis de que ingresó al país de manera ilegal, al igual que Villanueva Silva, quien no figura en registros migratorios.

Villanueva, de nacionalidad peruana, tampoco aparece vinculado a causas federales de narcotráfico ni en expedientes de narcomenudeo en la Ciudad de Buenos Aires. Para la Justicia, tanto él como “Julito” son prácticamente “fantasmas” en el sistema penal.

la-policia-encontro-tres-cuerpos-en-una-casa-de-florencio-varela-foto-captura-tn-MTHK6CAOCRAU7OZSQU63UZQ7YY (1) La policía encontró tres cuerpos en una casa de Florencio Varela.

Un caso con la máxima pena en juego

Con el traspaso del expediente a la UFI de Homicidios, la investigación buscará determinar si el triple crimen narco en Florencio Varela fue parte de un ajuste de cuentas ordenado desde una banda criminal. De confirmarse, los acusados podrían enfrentar la pena de prisión perpetua.