Policiales
Florencio Varela
Crimen
Investigación

La causa del triple crimen de Florencio Varela cambió de fiscal: la firme consideración de la Justicia

El expediente pasó a manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas. Mientras tanto, continúa la investigación de la banda narco.

Lara

Lara, Brenda y Morena fueron asesinadas en Florencio Varela. (Foto: redes sociales)

La Fiscalía General de La Matanza, a cargo de Patricia Ochoa, decidió este martes un cambio clave en la investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). La causa, que estaba en manos del fiscal Gastón Dupláa, fue derivada a la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas, por una cuestión de competencia.

El traspaso se produjo luego de que los cuatro detenidos se negaran a declarar ante la Justicia. Arribas ya solicitó el expediente completo y citó al comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, para avanzar en nuevas medidas. Entre ellas, se evalúa ordenar una batería de pericias forenses que podrían aportar pruebas decisivas.

Embed

Los detenidos y las imputaciones

El fiscal confirmó las imputaciones:

  • Miguel Ángel Villanueva Silva, peruano e indocumentado en Argentina, fue acusado de homicidio calificado con alevosía, ensañamiento, concurso premeditado y violencia de género.
  • Su pareja, Iara Daniela Ibarra, enfrenta la misma acusación.

Ambos podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.

En tanto, Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), que habrían participado en la limpieza de la escena del crimen, fueron imputados por encubrimiento agravado. Todos continúan con prisión preventiva.

La mamá de Lara pidiendo justicia.

El trasfondo narco y la búsqueda del “Pequeño J.”

La investigación mantiene activa la pista narco. Este martes, la Policía Bonaerense, junto a la Policía de la Ciudad, allanó la Villa Zavaleta en busca de “Pequeño J.” o “Julito”, un presunto traficante peruano de 23 años señalado como autor intelectual del crimen.

La PROCUNAR, el área de la Procuración dedicada a delitos de narcotráfico, fue convocada para colaborar. Sin embargo, hasta ahora no existen registros oficiales de este supuesto capo en causas narco conocidas.

Un sospechoso sin identidad clara

Fuentes judiciales revelaron que trascendieron dos posibles nombres de “Julito”, pero ninguno coincide con personas registradas en Argentina entre 21 y 25 años. Esto alimenta la hipótesis de que ingresó al país de manera ilegal, al igual que Villanueva Silva, quien no figura en registros migratorios.

Villanueva, de nacionalidad peruana, tampoco aparece vinculado a causas federales de narcotráfico ni en expedientes de narcomenudeo en la Ciudad de Buenos Aires. Para la Justicia, tanto él como “Julito” son prácticamente “fantasmas” en el sistema penal.

La policía encontró tres cuerpos en una casa de Florencio Varela.

Un caso con la máxima pena en juego

Con el traspaso del expediente a la UFI de Homicidios, la investigación buscará determinar si el triple crimen narco en Florencio Varela fue parte de un ajuste de cuentas ordenado desde una banda criminal. De confirmarse, los acusados podrían enfrentar la pena de prisión perpetua.

